La renovación del paseo marítimo de Pedregalejo comienza en octubre: así serán las obras

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Urbanismo, prevé que las obras de renovación integral del paseo marítimo de Pedregalejo, entre los Baños del Carmen y el arroyo Jaboneros, den comienzo en la primera quincena de este próximo octubre. Estos trabajos, a cargo de la empresa Ingeniería, Obras y Tecnología Europea S.L., cuentan con un presupuesto de 5.725.039 millones y un plazo de ejecución de diez meses.

La obra se llevará a cabo por fases para minimizar las afecciones al tránsito peatonal y a las actividades comerciales, según ha informado este jueves el Consistorio, que ha explicado que la planificación de Urbanismo ha sido consensuada con el resto de áreas municipales.

La primera fase, durante unos ocho meses, conllevará trabajos simultáneos en cuatro ámbitos del paseo (oeste, centro, norte-sur y este). Las zonas oeste (Plaza del Varadero, junto a los Astilleros Nereo) y este (plaza Las Palmeras, junto al arroyo Jaboneros), en ambos extremos, se utilizarán para el acopio del material y la obra irá avanzando en ambos casos hasta confluir en la plaza del Ancla (a la altura del número 77 del paseo, en la intersección con calle Berlioz).

Actuación

Los cuatro ámbitos del paseo en los que se actuará en la primera fase son: la plaza del Varadero (Astilleros) como punto principal de acopio de la zona oeste. A partir de este sector, la obra avanzará en dirección este; y la plaza del ancla, donde se contempla la ejecución de una nueva estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) que conllevará el desvío de servicios en primer lugar. Aproximadamente en noviembre se iniciarán la demolición y movimiento de tierras en la línea de restauración.

Los otros dos ámbitos son la calle Venezuela, donde los trabajos se iniciarán con la demolición y el desvío de las redes de saneamiento y abastecimiento para después ejecutar las mejoras en el drenaje de la zona (esto está previsto que se lleve a cabo mediante la ejecución de una hinca, técnica constructiva que permite introducir las tuberías sin necesidad de aperturas de zanjas para minimizar molestias); y la plaza Las Palmeras, donde se establecerá desde el inicio como zona de acopio para el sector este, iniciando demoliciones, movimientos de tierra y pavimentaciones en toda la línea de restauración en dirección oeste.

Tránsito peatonal

La ejecución se llevará a cabo inicialmente en las zonas más alejadas a fachada y posteriormente en los tramos situados frente a ellas. Desde el inicio se dispondrán pasillos vallados para el tránsito peatonal, complementados con itinerarios alternativos por la parte trasera, y se llevará a cabo la retirada de mobiliario urbano y de los kioscos existentes. La segunda fase conllevará la ejecución del pavimentado y los acabados finales.

La ejecución de la obra conllevará la ocupación de las aceras en gran parte del trazado. En zonas en las que se vean afectadas las aceras se dispondrán pasillos peatonales que permitan la circulación mientras se realizan las actuaciones.

En cuanto a los residentes el acceso peatonal a las viviendas estará garantizado. El acceso a dos garajes privados residenciales se verá afectado y se llevarán a cabo preavisos .

En lo que respecta a los establecimientos hosteleros, se garantizará el acceso mediante pasillos y pasarelas. Una vez esté finalizada la obra al 100%, Comercio aprobará un plan de aprovechamiento que regulará las características del mobiliario a utilizar. Además, la plaza de Las Palmeras quedará inutilizada durante la obra como zona de aparcamiento y solo se permitirá la entrada de residentes.

A estas afecciones se sumarán otras en relación a la recogida de residuos y la ubicación provisional de contenedores. Todo ello se comunicará con la antelación necesaria. Del mismo modo se desviará la carga y descarga a otras vías.

infografía del proyecto previsto en Pedregalejo / Ayuntamiento de Málaga

Hostelería

El Ayuntamiento ha informado a la patronal hostelera (Mahos) acerca de la planificación de la obra. Así, se les ha solicitado la retirada de las estructuras metálicas fijas que tienen colocadas. Al encuentro con Mahos, seguirán otros con los residentes y otros colectivos del distrito Este.

El Consistorio pondrá en marcha una mesa de seguimiento de las obras a nivel técnico de modo que pueda seguirse la evolución de los trabajos de forma transversal por todas las áreas cuyos servicios se pueden ver afectados por las mismas y ofrecer información de forma periódica a hosteleros y vecinos.

Con esta actuación se persigue no sólo renovar el paseo marítimo, sino también ganar espacio para la ciudadanía mediante la supresión de las distintas alturas del paseo, la reordenación de las terrazas y la ampliación de las zonas de acceso a la playa, así como dotarlo de pérgolas, bancos y una nueva iluminación, según informó ayer el Ayuntamiento de Málaga.

El paseo marítimo de Pedregalejo tiene una longitud de 1,2 kilómetros y una anchura media de ocho metros, por lo que el objetivo principal es dotarlo de un mayor uso público y ganar amplitud para el paseante. Para ello, el proyecto contempla una reordenación de las terrazas de los bares y restaurantes que se encuentran sobre la plataforma del paseo, que actualmente está dividida en dos alturas.

Aunque los establecimientos mantendrán la ocupación actual autorizada, la solución consensuada en su día con vecinos y los representantes del sector hostelero, consiste en la sustitución de las estructuras fijas por otras instalaciones más permeables y que puedan ser retiradas.

Además, también se prevé la instalación de una pérgola metálica de 4,25 metros de altura y 5 metros de anchura para proporcionar sombra. Igualmente, se contemplan kioscos y aseos en distintos puntos, así como dotar al espacio de bancos tanto bajo las pérgolas como en el entorno de la plaza del Varadero. Por otro lado, los accesos a la playa se han concebido más amplios que los actuales con el objetivo de abrir el paseo al mar.

En cuanto a la pavimentación, se dará uniformidad a todo el trazado con piezas de hormigón prefabricadas de gran formato y con anchos variables entre 40 y 100 centímetros.

Una vista del paseo marítimo este verano / Álex Zea

Reordenacion del espacio público

Con la premisa también de generar esa amplitud de espacios que busca el proyecto, se ha rediseñado la actual grada que se encuentra entre la plaza Julián Almoguera y las Palmeras para convertirla en un espacio más diáfano y permitir su uso para distintas actividades, como el cine de verano.

El principal acceso a esta grada desde el norte estará pavimentado con piedra natural, el alumbrado estará situado en el suelo y se trasladará el ancla que se encuentra actualmente junto a uno de los restaurantes de la zona, todo ello con el objetivo de realzar este espacio.

Además, se proyecta el rediseño de la plaza de Las Palmeras a través de la reordenación de los aparcamientos que existen para aportar más espacio para los peatones. Así, los aparcamientos existentes serán señalizados con una anchura de 2,5 metros y 5 metros de largo. Esta disposición maximiza el número de plazas.

En cuanto a jardinería, las zonas verdes que actualmente existen en los accesos a la playa verán reducida su extensión, manteniéndose las especies arbóreas existentes, como las palmeras. Algunas cuya ubicación colisione con el proyecto serán trasladadas a la plaza de Las Palmeras, donde también serán plantados nuevos ejemplares.