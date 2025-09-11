El Ayuntamiento entrega el viernes los Premios Ciudad de Málaga

Los premios Ciudad de Málaga 2025, que otorga el Ayuntamiento de Málaga, se entregan este viernes, 12 de septiembre, en la Casona del Parque. Los galardones, que se decidieron el pasado 8 de julio, se dividen en Turismo; Empresa y Comercio; Innovación y Tecnología; Deporte; Cultura; Solidaridad; Educación y Sostenibilidad Ambiental, conforme a lo acordado.

"Tras un análisis de las propuestas por cada área, se aprobó por unanimidad conceder estos premios a las entidades y profesionales en cada una de las categorías", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado en el que ha especificado que este fue ratificado en el Pleno de julio.

El espíritu de estos premios es el de "fomentar actitudes cívicas mediante el reconocimiento y el apoyo a determinados valores que contribuyan a garantizar la convivencia en armonía y el desarrollo social"; se trata así de valores contenidos en el Plan Estratégico Municipal, que inspiraron la creación de las diferentes categorías.

De este modo, la ceremonia de entrega de los galardones se hará en la tarde de este viernes, 12 de septiembre, en el Ayuntamiento de Málaga y se retransmitirá a través de la televisión municipal, Canal Málaga, y los perfiles oficiales de redes sociales del Ayuntamiento.

El galardón consiste en la reproducción de un atlante, un elemento escultórico alusivo al papel de la ciudadanía como sostén efectivo del desarrollo de la urbe, de la fachada del Ayuntamiento de Málaga.

Premiados

Jorque González es el ganador del Premio Ciudad de Málaga al Turismo. Es el director del AC Hotel by Marriot Málaga Palacio y un profesional entregado al mundo del Turismo. Además, en su trayectoria destaca el compromiso social y solidario con la ciudad.

Mientras el Premio Ciudad de Málaga a la Empresa y el Comercio se lo lleva Torsa Global, una compañía malagueña especializada en el diseño y fabricación de soluciones de alto nivel tecnológico para los sectores de la industria pesada (minería, obra civil, etc), industria logística, farmacéutica, industrial, agroalimentaria y el sector de las energías renovables, que fue fundada en 1995 por Mariano Barroso.

Por su parte, Luis Fernando Martínez ha ganado el Premio Ciudad de Málaga a la Innovación y a la Tecnología, pero lo recogerá Teresa de Luque, la viuda de Fernando Martínez, fallecido el 14 de julio de este año, después de la fecha en la que se publicó que ganaría este premio. Martínez fue director de AT4 Wireless y entre sus méritos destaca que fundó Cetecom, embrión de AT4 Wireless, pionero en el Málaga Tech Park.

El Premio Ciudad de Málaga al Deporte es para Antonio Jesús López Nieto por su trayectoria al frente de la gestión deportiva, especialmente como presidente de Unicaja Baloncesto. Consiguió cuatro títulos la pasada temporada, un hito histórico a nivel nacional e internacional. Estos títulos son la Copa Internacional FIBA; la Súper Copa de España; la Copa del Rey 2025 y la Liga de Campeones de Baloncesto.

Jorge Rando se lleva el Premio Ciudad de Málaga a la Cultura. Recibe el galardón por su labor de mecenazgo con el arte y la cultura malagueñas. Este artista ha estado vinculado al movimiento del arte neoexpresionista.

Mientras, el Premio Ciudad de Málaga a la Solidaridad lo tiene la Congregación de Hermanas de la Cruz se celebrará en 2025 el 150 aniversario, un evento que marca un hito en su trayectoria de servicio y dedicación a los más necesitados y fue fundada en 1875 por Santa Ángela de la Cruz en Sevilla.

El Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Málaga se lleva Premio Ciudad de Málaga a la Educación en el año en el que ha celebrado medio siglo de dedicación, consolidándose como un pilar fundamental para la educación y el desarrollo en la ciudad. Durante estos años, ha democratizado el acceso a la educación superior, permitiendo que miles de malagueños persigan sus sueños académicos y profesionales.

Por último, el Premio Ciudad de Málaga a la Sostenibilidad Ambiental se lo lleva la Asociación de Amigos del Jardín Botánico- Histórico de la Concepción, que se creó en 1995 para la promoción, el estímulo y el apoyo al Jardín de la Concepción, así como el fomento y protección de la riqueza botánica de Málaga y su provincia, en colaboración con el Patronato Botánico Municipal 'Ciudad de Málaga'.