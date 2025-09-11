Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aperturas

Primaprix abre su tercer supermercado 'low cost' en Málaga

La cadena trabaja con marcas reconocidas como Nestlé, L'Oréal o Ariel, entre muchas otras, pero a precios más bajos

PrimaPrix abre su tercer super low cost en Málaga.

PrimaPrix abre su tercer super low cost en Málaga. / C.L

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La cadena nacional de tiendas de descuento Primaprix continúa su expansión en la capital malagueña con la apertura de su tercer supermercado outlet, ubicado en la calle Armengual de la Mota número 17, en el local que anteriormente ocupaba Kilocentro.

Con esta nueva apertura, Primaprix refuerza su presencia en Málaga, apostando por un modelo de negocio cada vez más popular entre los consumidores: ofrecer productos de primeras marcas a precios reducidos

La cadena trabaja con marcas reconocidas como Nestlé, L'Oréal o Ariel, entre muchas otras, pero a precios más competitivos que en los supermercados tradicionales.

Precios más bajos

El secreto de estos descuentos radica en su estrategia de abastecimiento. Primaprix adquiere productos que otras cadenas no comercializan por diversos motivos, como excedentes de fabricación, cambios de envase o diseño, campañas que han finalizado, o incluso lotes próximos a la fecha de consumo preferente, pero en perfecto estado.

Esta fórmula permite a la cadena ofrecer una experiencia de compra tipo 'outlet', donde el surtido cambia constantemente, lo que invita al cliente a descubrir nuevas oportunidades en cada visita, sin renunciar a la calidad de las grandes marcas.

Con esta tercera tienda en Málaga, Primaprix consolida su estrategia de crecimiento en Andalucía y se posiciona como una alternativa atractiva para quienes buscan ahorro sin renunciar a la calidad.

Noticias relacionadas

Además de en Amengual de la Mota, Primaprix tiene otros supermercados ubicados en el Paseo de los Tilos y en Calle de la Hoz.

TEMAS

Primaprix abre su tercer supermercado 'low cost' en Málaga

Primaprix abre su tercer supermercado 'low cost' en Málaga

