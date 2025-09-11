Aperturas
Primaprix abre su tercer supermercado 'low cost' en Málaga
La cadena trabaja con marcas reconocidas como Nestlé, L'Oréal o Ariel, entre muchas otras, pero a precios más bajos
La cadena nacional de tiendas de descuento Primaprix continúa su expansión en la capital malagueña con la apertura de su tercer supermercado outlet, ubicado en la calle Armengual de la Mota número 17, en el local que anteriormente ocupaba Kilocentro.
Con esta nueva apertura, Primaprix refuerza su presencia en Málaga, apostando por un modelo de negocio cada vez más popular entre los consumidores: ofrecer productos de primeras marcas a precios reducidos.
La cadena trabaja con marcas reconocidas como Nestlé, L'Oréal o Ariel, entre muchas otras, pero a precios más competitivos que en los supermercados tradicionales.
Precios más bajos
El secreto de estos descuentos radica en su estrategia de abastecimiento. Primaprix adquiere productos que otras cadenas no comercializan por diversos motivos, como excedentes de fabricación, cambios de envase o diseño, campañas que han finalizado, o incluso lotes próximos a la fecha de consumo preferente, pero en perfecto estado.
Esta fórmula permite a la cadena ofrecer una experiencia de compra tipo 'outlet', donde el surtido cambia constantemente, lo que invita al cliente a descubrir nuevas oportunidades en cada visita, sin renunciar a la calidad de las grandes marcas.
Con esta tercera tienda en Málaga, Primaprix consolida su estrategia de crecimiento en Andalucía y se posiciona como una alternativa atractiva para quienes buscan ahorro sin renunciar a la calidad.
Además de en Amengual de la Mota, Primaprix tiene otros supermercados ubicados en el Paseo de los Tilos y en Calle de la Hoz.
- Un suizo elige Málaga para pasar su jubilación por sus precios: 'Con mi pensión de 1.400 euros y la de mi mujer, sería imposible vivir en Suiza
- Rafael Serrano, abogado en Málaga: 'Está prevista una ayuda de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de 18 años
- La Sagrada: así será la nueva discoteca que abrirá en Málaga 'por y para los malagueños
- El vecino más longevo de La Malagueta
- Un turista danés muestra su asombro al descubrir en Málaga la 'calle más grande' que ha visto: 'Es simplemente impresionante
- ¿Abren hoy las tiendas en Málaga siendo festivo?
- Las otras urgencias del Bulto, el barrio en el foco de las promotoras
- La falta de mano de obra en Málaga lastrará la mejor cosecha en años de subtropicales y aceitunas