Rafael Serrano, abogado en Málaga: "Si trabajas en hostelería y estás en situación irregular, tu jefe te debe dinero"

"Si trabajas en hostelería y estás en situación irregular, o sea, sin papeles, tu jefe te debe dinero". Así de rotundo se ha mostrado Rafael Serrano, abogado especialista en Derecho Laboral y Extranjería que desarrolla su labor en diversas ciudades de toda España, entre ellas, Málaga, sobre la problemática que asegura que está viviendo gran parte de los ciudadanos que aún no cuentan con la ciudadanía y que trabajan en el sector: el impago de sus pagas extraordinarias.

Tal y como ha señalado el experto, en la mayoría de casos, los trabajadores de hostelería que se encuentran en situación irregular desconocen la existencia de esta obligación por parte de la empresa de liquidarles dos pagas extras al año, siempre y cuando lleven trabajando en el negocio, al menos, un año, un aspecto que aprovechan parte de los empresarios para evitar abonarles esta cantidad.

El abogado de Málaga explica la diferencia de las pagas según la comunidad

"Seguro que no te han liquidado la paga extra de junio pasado", ha explicado Serrano a los posibles afectados. Según ha indicado, esta cantidad puede variar en función de la comunidad autónoma y ciudad en la que se encuentren, pues mientras este montante sería de 1.280,19 euros en ciudades andaluzas como Sevilla, en Barcelona es de 1.485,99, en Madrid de 1.177,75 euros, en Valencia 1.214,84 euros y en Bilbao 1.639,1 euros.

Para los trabajadores que se hayan visto afectados por esta situación de impago, el abogado ha asegurado que cuentan con un año de plazo para reclamar estas pagas extra: "El estatuto establece que hay un año para reclamar las diferencias salariales pero, como es tu dinero y lo tiene el jefe, cuanto antes se lo reclames, mejor". "Es tu derecho, te corresponde siempre que lleves un año trabajando como mínimo, porque las pagas extraordinarias en hostelería se calculan anualmente", ha añadido.

El Ministerio de Trabajo aclara los derechos de los inmigrantes en su puesto de trabajo

Una situación en la que ha incidido también el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que ha asegurado que en los convenios de la hostelería se establece una serie de derechos para todos los trabajadores, que incluye el ingreso de "dos pagas extraordinarias, 30 días naturales de vacaciones pagadas, permisos y licencias retribuidos".

Junto a esto, incluye la obligatoriedad de la empresa de abonar el finiquito a la hora de firmar el cese del vínculo laboral y la posibilidad de percibir retribuciones por conceptos relacionados con las circunstancias específicas del puesto de trabajo o del propio trabajador, como un plus de antigüedad, por transporte o nocturnidad, entre otros.

Desconocimiento de los inmigrantes de la obligación de las pagas extra

"No sabemos en qué medida estos trabajadores conocen la existencia de tales derechos, ni si saben qué se les paga y por qué concepto, especialmente en el caso de los que tienen escaso conocimiento de la lengua autóctona", ha señalado el Ministerio a través del último estudio del Observatorio Permanente de la Inmigración.

Además, ha recalcado: "No parece probable que ignoren la existencia de las pagas extra y las vacaciones pagadas, en la medida en que estas están implantadas en su entorno laboral, en estos casos, una respuesta negativa remite directamente a incumplimientos de la legalidad por parte de los empleadores".