Un turista americano llega a Málaga y se queda sin palabras con la educación de los andaluces: "Eso nunca pasa en Reino Unido o Francia"

El turista estadounidense Simon Shaw había escuchado en repetidas ocasiones que los españoles eran "groseros" y que su educación distaba mucho de ser cercana y amable, especialmente al tratar con personas extranjeras. Sin embargo, su visita a Málaga ha cambiado su visión tras descubrir una de las costumbres más arraigadas entre la ciudadanía.

"Los españoles tienen mala reputación por ser groseros y desagradables con los extranjeros, pero es el único país de Europa en el que he experimentado esto", ha señalado sobre la situación vivida en los negocios y supermercados de Málaga durante su estancia.

Esta tradición que ha descubierto el estadounidense durante su visita a Málaga y que ha erradicado los prejuicios que tenía sobre los españoles es la de ceder el turno en la cola de caja del comercio para que, quienes lleven una compra más reducida, no tengan que esperar a quienes portan mayor cantidad de productos.

La sorpresa de este turista americano al conocer esta costumbre en Málaga

"La gente te deja pasar en la línea de caja de la tienda si tienes menos compra que ellos", ha señalado el hombre. Además, ha continuado explicando: "Cada vez que voy y hago una pequeña compra con pocos artículos, alguien delante de mí que tiene una compra mediana siempre me deja pasar".

Una estampa inusual para Shaw que, acostumbrado a viajar por diversos países y ciudades del mundo, solo se ha topado con esta costumbre en España: "Esto nunca ha sucedido en el Reino Unido ni en Francia, ni siquiera en Europa del Este, donde todo el mundo dice que son mucho más amables". Y ha recalcado: "Los españoles son los únicos de Europa que hacen esto".

España y, en concreto, Málaga, los territorios más "acogedores"

Una experiencia que ha despertado la curiosidad y admiración de los usuarios de las redes sociales, que han coincidido en que "España es uno de los lugares más acogedores". "Es una cuestión de educación que nos enseñan nuestros padres desde pequeños. Si vas a estar media hora poniendo cosas en la cinta, ¿por qué hacer esperar a alguien que solo lleva una barra de pan y puede pagar e irse mientras tú cargas la cinta?", ha comentado otro ciudadano.

"Los españoles no somos groseros, somos uno de los países más amables de Europa. Y si hay alguien grosero, como en cualquier otro lugar, es porque los turistas, principalmente los británicos, son muy irrespetuosos en general en hoteles, restaurantes y calles", ha comentado otro.