La UMA logra más de 3,1 millones para proyectos de investigación aplicada

La Universidad de Málaga (UMA) ha conseguido una nueva inyección económica de más de 3,1 millones de euros de la convocatoria 2024 de Ayudas a Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental por los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, según resolución provisional.

Según señalan desde la UMA en un comunicado, esta financiación, concedida por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta, en la que también participa la Unión Europea, a través del Fondos Feder, se destinará al impulso de 30 proyectos de I+D+i aplicada.

Mediante este programa de incentivos, la Junta de Andalucía repartirá un total de 25 millones de euros, de los que la institución malagueña recibirá 3.107.700,37. Con esto, la UMA se convertirá en la tercera universidad andaluza con más presupuesto y consolida "su pujante posición en captación de fondos, certifica su creciente empuje a la I+D, con proyectos de innovación aplicada y gran impacto social".

Esta cuantía asciende a más de 3,8 millones de euros, ya que se le suman otros cuatro proyectos malagueños dotados en esta convocatoria regional: dos del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea 'La Mayora'" (IHSM), centro de la UMA y el CSIC; y otros dos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (Ibima Plataforma Bionand), de la Consejería de Salud de la Junta.

Así, el sistema público universitario concentra el 79% de los fondos, con 19,7 millones de euros para el desarrollo de 172 iniciativas de investigación, de entre casi 1.400 candidaturas recibidas.

La valoración científico-técnica y económica-financiera de las candidaturas ha sido realizada por comisiones técnicas designadas por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) y en la selección se ha tenido en cuenta la calidad y viabilidad de la iniciativa, así como la calidad y trayectoria de los componentes del proyecto, el impacto científico, económico y social esperado de los resultados y la adecuación del presupuesto solicitado.