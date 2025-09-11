Unicaja se alía con Octopus para impulsar el ahorro energético

Unicaja y Octopus Energy han firmado un acuerdo para llevar las energías limpias a más hogares y contribuir así a la transición energética. La compañía energética pone así a disposición de los clientes y empleados de la entidad sus servicios, además de facilitar el acceso a información y recursos con los que apoyar a los hogares en el ahorro de sus facturas de luz.

Esta alianza, según apuntaron, nace «del compromiso compartido por acelerar la transición energética, acompañando a las personas con la información como palanca estratégica para impulsar la electrificación y mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad de los hogares».

La oferta de Octopus Energy está accesible a través de la web de Unicaja, en el apartado ‘beneficiaT’. Actualmente, los clientes de la entidad bancaria pueden acceder a ofertas exclusivas tanto en la contratación de tarifas de electricidad y gas como en la adquisición de cargadores de vehículos eléctricos.

El director de Banca Digital y Remota de Unicaja, Joaquín Sevilla, señaló que «en el actual contexto en el que la eficiencia energética y la sostenibilidad son prioritarios para los hogares, empresas e instituciones, Unicaja tiene el compromiso de ofrecer las mejores soluciones que se adapten a las necesidades de las personas».

«Nuestra alianza con Octopus Energy nos ayuda a avanzar en este sentido. Además, la entidad ha asumido un rol activo y transversal, incorporando los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en su estrategia de gestión e impulsa una transformación que combina responsabilidad, innovación y visión de futuro», dijo.