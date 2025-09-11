Vecinos de Málaga continúan denunciando la aparición aves muertas

Málaga continúa luchando contra la gripe aviar. El principal foco detectado en el Parque de Huelin obligó al Ayuntamiento a cerrar el recinto, tras aparecer una veintena de patos muertos en el lago.

Según confirman fuentes de la Delegación territorial de la Junta de Andalucía a este periódico, ya se han recogido muestras en el Parque de Huelin y están a la espera de los resultados.

Y mientras Málaga espera el siguiente paso protocolario, los vecinos de la ciudad continúan denunciando la presencia de centenas de aves muertas en calles y techos.

Las últimas imágenes difundidas por el Movimiento Vecinal Parque del Oeste en redes muestran a decenas de palomas muertas en un tejado: "Calle Salitre: un auténtico cementerio de palomas. Lo que antes eran restos aislados, hoy son decenas", denuncian.

Al respecto, el alcalde Francisco de la Torre ha asegurado hoy que "lo más probable" es que se confirme el brote aunque ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad insistiendo en que no hay riesgo para las personas.

Además, ha apelado a esperar el tiempo necesario "que será poco" para conocer los resultados de los estudios del agua del estanque del Parque de Huelin que realiza en un laboratorio especializado, tal y como ha manifestado en una entrevista en la cadena 'Ser' Málaga, recogida por Europa Press.

Ante la alarma social, tanto la Junta como el Ayuntamiento llaman a la calma y argumentan que “los casos de transmisión a personas son mínimos".

Casos confirmados

Hasta la fecha se han detectado en España un total de cuatro focos en aves de corral (1 en Extremadura, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía), 1 foco en aves cautivas en País Vasco, y un total de 31 casos en aves silvestres en Extremadura, Castilla y León, Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña y Andalucía.

En Andalucía, aparte de la provincia malagueña, los focos continúan activos en Sevilla y Huelva.

Junta y Ministerio

El comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (RASVE) apunta que debido al aumento de casos en aves silvestres, la probabilidad de que aparezcan nuevos focos en aves de corral es mayor, por lo que el comité RASVE recomienda reforzar las condiciones de bioseguridad en las explotaciones, especialmente en las zonas consideradas de riesgo.

Por otro lado, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, se ha referido este jueves a la presencia de la gripe aviar en Doñana, tras la confirmación de tres focos -uno en Aznalcázar (Sevilla) y dos en Hinojos (Huelva), asegurando que "lo importante es ver cómo los protocolos funcionan".

A preguntas de los periodistas en Aracena (Huelva), García ha querido, por ese motivo, transmitir un mensaje de tranquilidad y, además, dejar claro que desde la Junta se sigue tratabajando.

"Nosotros, cuando recibimos de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la confirmación de tres focos en Doñana activamos el protocolo en el nivel dos, lo que supone aumentar el nivel de vigilancia y de control para evitar daños mayores", ha dicho.

Y a partir de ahí, ha apuntado, "seguimos trabajando, seguimos analizando y enviando muestras cuando es necesario, tanto al laboratorio de Málaga como al laboratorio del Ministerio".

La consejera ha apuntado que "no es la primera vez que tenemos gripe aviar en Doñana. Ya hemos tenido con anterioridad y lo más importante es dar tranquilidad a la población y saber que los protocolos se ponen en marcha y funcionan; al final lo importante es ese control mayor y vigilancia".

Asimismo, el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, ha señalado que el Ministerio de Sanidad se mantiene en contacto con la Junta de Andalucía y con el Ministerio de Agricultura por los focos detectados de gripe aviar registrados en la comunidad, y ha recalcado que "se están viendo las mejores medidas" de manera coordinada.