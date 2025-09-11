Visitar la Alcazaba por la noche no será una excepción: se abrirá al público en 2026

Visitar el conjunto Alcazaba-Gibralfaro por la noche no será una excepción a partir del próximo año, para cuando se espera la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de iluminación que permita ampliar el horario.

Hasta ahora, dar un paseo por estos monumentos es una actividad muy acotada a eventos culturales como la Noche en Blanco, el Brisa Festival u otras iniciativas, como pueden ser las visitas teatralizadas. No obstante, en 2026 se espera acabar con esa singularidad y convertirlo en una posibilidad habitual para malagueños y visitantes.

Lo ha explicado la concejala de Cultura, Mariana Pineda, que ha asegurado que se mejorará la visibilidad y se podrá ampliar el horario.

El proyecto recibirá el visto bueno de la Junta de Andalucía la próxima semana, lo que permitirá sacar a licitación pública la instalación de la nueva luminaria.

Como ya informó este periódico, el Ayuntamiento de Málaga planea desde el año pasado abrir ambos monumentos por la noche con la idea de crear paquetes de experiencias 'premium' en la capital, con la idea de atraer a un turista más exclusivo y de alto nivel. El concejal de Turismo, Jacobo Florido, explicaba en diciembre del año pasado que la idea era ofrecer visitas VIP ya esta primavera aunque se estaba buscando el encaje legal para hacerlo posible.

"Buscamos un mercado de alto poder adquisitivo y tiene unas exigencias diferentes, sobre todo en busca de la exclusividad. Te piden actividades como estas visitas nocturnas", sostuvo Florido.

Menos visitas

Con respecto al descenso de visitas del primer semestre -se perdieron 40.000 visitantes-, Pineda lo ha achacado a la DANA sufrida el pasado otoño y los desperfectos generados en el monumento, lo que requirió realizar trabajos "puntuales" de conservación.

"Eso ha acuciado no solo Alcazaba y Gibraltar, o si veis las visitas también del resto de equipamientos culturales, también han sufrido una bajada, no solo por visitantes de fuera, sino también por nuestros propios vecinos en Málaga", ha explicado Pineda, que también lo ha achacado a una menor afluencia de cruceros en el Puerto de Málaga. "En feria hemos subido de una manera sustancial no solo Alcazaba y Gibraltar, sino también todos los equipamientos culturales. Con lo cual, estimamos que haya un balance equilibrado a final de año".

Por otro lado, la concejala de Cultura ha avanzado que se está trabajando en un estudio de públicos que estará listo el próximo año, con el que se avanzará en la gestión de la afluencia de visitantes, también en los museos de Málaga.