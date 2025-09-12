Empresas
Aenor certifica a Conacon Sando en gestión BIM según la norma ISO 19650
Desde principios de la década de 2010, el grupo malagueño ha incorporado esta metodología a sus proyectos
L.O.
Aenor ha certificado a la empresa Conacon Sando, peteneciente al Grupo Sando en la gestión de la información mediante metodología 'Building Information Modeling' (BIM), conforme a la norma internacional ISO 19650. Esta acreditación reconoce la implantación efectiva del sistema de gestión BIM en la compañía, consolidando su compromiso con la innovación tecnológica en la conservación y el mantenimiento sostenible de infraestructuras.
Según ha detallado la propia empresa, la certificación habilita a Conacon Sando para operar como consultora, modeladora y coordinadora en el ámbito de la obra civil, reforzando su especialización en metodología BIM y ampliando su aplicación a los proyectos y servicios que desarrolla.
Conacon Sando ha logrado la obtención de esta conformidad gracias a la implementación del Sistema de Gestión BIM, una metodología colaborativa que "optimiza la gestión de proyectos de construcción a lo largo de todo su ciclo de vida", mediante un modelo digital que centraliza la información técnica y operativa.
En términos operativos, Conacon Sando ha explicado que incrementará la aplicación de esta metodología en un mayor número de obras y servicios, "mejorando la coordinación entre los distintos agentes implicados, aumentando la eficiencia y reduciendo los tiempos de respuesta y los costes asociados".
Pioneros en la implantación de BIM
Desde principios de la década de 2010, Sando ha incorporado la metodología BIM en sus proyectos. En 2019, la compañía puso en marcha el proyecto de innovación Rebecca, pionero en el uso combinado de BIM e Inteligencia Artificial (IA), con el objetivo de transformar sus procesos de trabajo.
Tras haber certificado previamente a otras empresas del grupo con el apoyo del Departamento de Sistemas de Gestión, Sando amplía ahora la aplicación de la metodología BIM a los proyectos de conservación y mantenimiento de infraestructuras que desarrolla Conacon Sando. Esta iniciativa se refuerza con una formación especializada en BIM dirigida a los equipos técnicos.
Conacon Sando da así un paso más en la implementación de esta metodología, integrando su uso con otras tecnologías de gestión de datos, como los Sistemas de Información Geográfica (GIS), mediante herramientas como ArcGIS Online.
