Aurelio Rojas, cardiólogo malagueño: "Las mujeres necesitan dormir más que los hombres"

El descanso y el sueño reparador son dos de los aspectos más fundamentales para el bienestar de la ciudadanía por su importancia a la hora de mantener una salud adecuada. Una realidad que es incluso más necesaria en las mujeres, pues requieren de un mayor tiempo de reposo que los hombres. Así lo ha asegurado el cardiólogo malagueño Aurelio Rojas, que ha afirmado: "Las mujeres necesitan dormir más que los hombres".

Tal y como ha aclarado el profesional haciéndose eco de diversos estudios científicos, como el realizado por la Universidad de Duke, cuando una mujer no duerme lo suficiente, sufre más estrés, ansiedad, depresión e irritabilidad que un hombre. "Esto es porque, a lo largo del día, la mayoría de las mujeres activan más áreas del cerebro y hacen más multitarea, lo que aumenta la necesidad de recuperación durante el sueño", ha recalcado.

Una situación que se complica con los cambios hormonales sufridos durante la menstruación, el embarazo o la menopausia, que interrumpen el descanso, lo que, a su vez, aumenta la necesidad de tener un sueño más largo y de calidad. Sin embargo, esta problemática se puede mejorar priorizando las horas de sueño y acompañándolas con el uso de suplementación.

El cardiólogo malagueño asegura que esta combinación reduce el insomnio

"Una de las estrategias más respaldadas por la ciencia es la de utilizar magnesio combinado con vitamina B6", ha señalado al respecto el experto, que ha asegurado que un ensayo clínico publicado en el Journal of Research in Medical Sciences demuestra que esta combinación mejora la calidad del sueño y reduce el insomnio, principalmente en mujeres con estrés o alteraciones hormonales.

De ese modo, Rojas ha aconsejado llevar a cabo un uso adecuado del magnesio debido a que interviene en más de 300 reacciones enzimáticas, relacionadas muchas de ellas con la relajación muscular, la función nerviosa y la producción de melatonina, lo que mejora el sueño. "Yo recomiendo a mis pacientes tomarlo una hora y media antes de dormir para dar más tiempo a que los niveles plasmáticos alcancen su pico y faciliten la relajación", ha añadido.

El magnesio, la mejor solución para los problemas de sueño

Además, ha recomendado tomar magnesio con "alta biodisponibilidad", lo que permite que se absorba fácilmente en el torrente sanguíneo, con la calidad y velocidad adecuadas. Para ello, ha aconsejado tomar citrato o bisglicinato de magnesio: "Suelen ser mejor toleradas a nivel digestivo y siempre acompañadas de vitamina B6 para aumentar la biodisponibilidad celular y, por tanto, sus efectos. Queremos el magnesio en las células, no dando vueltas por nuestra sangre".

Para todas las mujeres que se enfrentan a esta problemática de falta de sueño, mal descanso y necesidad de dormir más horas que un hombre, Rojas ha recalcado: "La próxima vez que alguien te diga duermes mucho, recuérdale que tu cerebro ha trabajado el doble".