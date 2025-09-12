El Ayuntamiento entrega los Premios Ciudad de Málaga 2025

La Casona del Parque se vistió de largo para celebrar la entrega de los galardones con la que casi se podría decir que despide cada año al verano: los Premios Ciudad de Málaga.

Un reconocimiento a aquellas personas y entidades que representan lo mejor de la sociedad y que con su trabajo contribuyen al desarrollo e impulso de la ciudad.

Como es habitual, la televisión municipal Canal Málaga ofreció la retransmisión en directo de la entrega de la estatuilla que representa a los atlantes de la fachada del Ayuntamiento.

Este año, el Premio Ciudad de Málaga al Turismo se otorgó a Jorge González Sánchez, director del AC Hotel by Marriot Málaga Palacio, un referente en la industria turística de la Costa del Sol así como un punto de encuentro emblemático de Málaga, siendo ya una de las sedes por excelencia del Festival de Málaga.

El Premio Ciudad de Málaga a la Empresa y el Comercio fue para Torsa Global, una compañía malagueña especializada en el diseño y fabricación de soluciones de alto nivel tecnológico para los sectores de la industria pesada (minería, obra civil, etc.), industria logística, farmacéutica, industrial, agroalimentaria y el sector de las energías renovables. Fue fundada en 1995 por Mariano Barroso.

Con el Premio Ciudad de Málaga a la Innovación y a la Tecnología se condecoró a Luis Fernando Martínez, fallecido el pasado 14 de julio, después de que se conociera el fallo del jurado. Fue su viuda, Teresa de Luque, la que recogió el premio en su nombre.

Fernando Martínez fue el fundador de CETECOM, embrión de AT4 Wireless, pionero en el Málaga Tech Park. Además, lideró la expansión internacional de la empresa, alcanzando una facturación anual superior a 30 millones de euros; encabezó su integración en DEKRA en 2015, consolidando la sede y actividad tecnológica en Málaga.

El presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto, recibió el Premio Ciudad de Málaga al Deporte por su amplia y dilatada trayectoria al frente de la gestión deportiva. Durante esta etapa ha conseguido 4 títulos en la temporada 2024/2025, lo que supone un hito histórico a nivel nacional e internacional.

El artista Jorge Rando recibió Premio Ciudad de Málaga a la Cultura por su labor de mecenazgo con el arte y la cultura malagueñas.

Este artista ha estado vinculado al movimiento del arte neoexpresionista. Desde los años 60 hasta la actualidad, ha expuesto en numerosas galerías, ferias de arte contemporáneo, fundaciones y Museos nacionales e internacionales.

El Premio Ciudad de Málaga a la Solidaridad recayó en la Congregación de Hermanas de la Cruz, a las puertas del 150 aniversario de su fundación.

Desde su llegada a Málaga en 1931, de la mano del obispo San Manuel González y gracias a la familia Larios, que hace posible la apertura de la actual casa en la ciudad, las Hermanas han trabajado incansablemente para atender a los más vulnerables de la sociedad. Las Hermanas de la Cruz realizan una labor multifacética que abarca diversas áreas de atención y servicio.

El Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Málaga recibió el Premio Ciudad de Málaga a la Educación, coincidiendo justo con la celebración de medio siglo de dedicación, permitiendo que miles de malagueños, sin importar su edad o circunstancias, persigan sus sueños académicos y profesionales.

Por último, el Premio Ciudad de Málaga a la Sostenibilidad Ambiental se entregó a la Asociación de Amigos del Jardín Botánico-Histórico de la Concepción, creada en 1995 con el fin de promover y proteger la riqueza botánica de Málaga y su provincia, colaborando con el Patronato Botánico Municipal ‘Ciudad de Málaga’.