El Ayuntamiento y la Junta piden al Gobierno financiación para realojar a los vecinos de Los Asperones

Una nueva vida para los vecinos del barrio de Los Asperones.

Bajo esa premisa, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha reunido con la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, acompañados por sus equipos, para abordar la financiación de la primera etapa de las acciones que se llevarán a cabo con el objetivo de dar una solución definitiva a los vecinos de Los Asperones.

Una vez publicada en el BOJA la delimitación de la zona, el Ayuntamiento y la Junta van a proceder a pedir al Gobierno central, en el marco del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda, que participe en la financiación del realojo de las familias que viven en aquel núcleo poblacional.

Una imagen de los Asperones. / A.V.

Para ello, está ultimándose una memoria-programa que se remitirá al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana este mes. Por otra parte, Cruz Roja está terminando un estudio en cuyos datos se basarán los siguientes pasos.

Esta decisión viene tras el anuncio de la Junta de Andalucía, cuando declaró a la barriada chabolista de los Asperones "área degradada discontinua" y delimitó cartográficamente su extensión.

Este paso, que puede parecer un mero tecnicismo, es una condición indispensable para que esta barriada chabolista pueda optar a fondos del Ministerio de Vivienda, en concreto, al Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

Plan de vivienda

El Real Decreto que regula el Plan Estatal, que indica expresamente que para el "reconocimiento de las ayudas previstas en este programa, la zona degradada o el área en que existe chabolismo y/o infravivienda deberá estar delimitado territorialmente por acuerdo de la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta o Melilla, por el ayuntamiento o por otra administración competente". Un paso que, en el caso de los Asperones, no se había dado hasta ahora.

Según se recoge en el Plan Estatal de Vivienda, las subvenciones dirigidas a la erradicación del chabolismo y la infravivienda pueden cubrir actuaciones destinadas al realojo de los ocupantes de estas infraviviendas o chabolas, "incluidas las actuaciones de acompañamiento social integral e individualizado de las unidades de convivencia para favorecer la adecuada inclusión de cada uno de sus componentes en su nuevo entorno".

Asimismo, puede subvencionar las obras de demolición tanto de las viviendas como del entorno urbano "inadecuado", además de apoyar la adquisición de viviendas, obras de rehabilitación y de adecuación de viviendas o de construcción de nuevas.

