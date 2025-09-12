Una brasileña que vive en Málaga revela lo que le "encanta" de la ciudad: "Me recuerda a Río de Janeiro"

"Me encanta vivir en este lugar". Vanessa Lisboa, una creadora de contenido brasileña que reside en Málaga, decidió trasladarse a la provincia, como otros tantos miles de ciudadanos extranjeros, atraída por su cultura, gastronomía y clima, que le hicieron querer convertir este entorno en su nuevo hogar. Durante los años que lleva residiendo en Málaga, ha descubierto que el reconocimiento que la revista Forbes otorgó a Málaga de ser la mejor ciudad para vivir era una realidad con la que coincide y que secunda, por lo que ha querido mostrar a sus miles de seguidores los aspectos que le han conquistado de este lugar.

Para la brasileña, el principal patrimonio que distingue a Málaga del resto de territorios del mundo es la forma de ser de sus ciudadanos y su amabilidad y cercanía: "Lo primero que me hace amar el vivir en Málaga es la gente. La gente aquí es muy simpática y fiestera, y me recuerda a la de Río de Janeiro".

El clima, uno de los puntos a favor de Málaga para esta 'influencer' brasileña

A ese carácter especial del malagueño se suma el clima de la provincia, que Lisboa ha explicado que es otro de los motivos por los que le "encanta" Málaga. "Las temporadas lluviosas son totalmente atípicas aquí. Este es un lugar en el que llueve poco y siempre hace sol", ha señalado la mujer, que ha asegurado que esto permite que se pueda disfrutar de sus "hermosas playas" y que supone una mejora del estado de ánimo de sus habitantes.

"Otra cosa que me encantan son las vistas. Cuando el día es hermoso y está soleado y despejado, se pueden ver las montañas de África perfectamente", ha recalcado la 'influencer' brasileña. De igual modo, ha afirmado: "Creo que es realmente genial el hecho de vivir en España y poder ver otro continente".

La gastronomía, uno de los motivos por los que Málaga le ha conquistado

Junto a estas facetas, la mujer ha destacado una de las señas de identidad de la provincia, su gastronomía: "La cocina mediterránea, además de ser considerada una de las mejores del mundo, aporta mucha salud y longevidad".

Pero si un aspecto ha conquistado a la brasileña y le ha hecho sentir como en casa ha sido la diversidad cultural presente en la ciudad: "Aquí vive gente de todo el mundo y creo que es una de las razones por las que me siento tan bienvenida y tan cómoda aquí".