DIRECTO I Gala de entrega de los Premio Ciudad de Málaga 2025

Los premios Ciudad de Málaga 2025, que otorga el Ayuntamiento de Málaga, se entregan este viernes, 12 de septiembre, en la Casona del Parque. Los galardones, que se decidieron el pasado 8 de julio, se dividen en Turismo; Empresa y Comercio; Innovación y Tecnología; Deporte; Cultura; Solidaridad; Educación y Sostenibilidad Ambiental, conforme a lo acordado.

La ceremonia de entrega de los galardones se hace en la tarde de este viernes, 12 de septiembre, en el Ayuntamiento de Málaga y se retransmite a través de la televisión municipal, Canal Málaga, y los perfiles oficiales de redes sociales del Ayuntamiento.