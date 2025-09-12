La Fundación Cudeca presenta su concierto solidario anual

Cudeca, organización sin ánimo de lucro que ofrece cuidados paliativos especializados a personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas, ha presentado este viernes en el Teatro Cervantes de Málaga su tradicional concierto solidario, que este año tendrá como protagonista al artista José Luis Jaén y su espectáculo 'De amor y raíces'. La cita será el miércoles 8 de octubre de 2025 a las 20 horas en el mencionado recinto cultural.

El acto de presentación ha contado con la participación del propio artista, acompañado por el pianista José Manuel Padilla Córdoba, profesor de la ESAD y director del Coro del Colegio de Abogados, así como de Mariana Pineda, concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, de Francisco Cantos, concejal del Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, y de Rafael Olalla, director financiero en representación de la Fundación Cudeca, junto al Teatro Cervantes, además de la presencia de empresas y colaboradores comprometidos con la causa.

La Fundación Cudeca organiza cada año este concierto con el objetivo de recaudar fondos para su labor en cuidados paliativos especializados, ofreciendo atención gratuita a personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas, así como apoyo a sus familias.

Las necesidades de atención continúan creciendo, y solo en este año la Fundación ha atendido a un número creciente de pacientes y familias que requieren cuidados especializados. Para mantener esta atención de calidad y gratuita, la Fundación prevé necesitar en 2025 un aproximado de ocho millones de euros.

En cuanto al artista que protagonizará la velada benéfica, cabe destacar que, con una larga trayectoria dedicada a la música, José Luis Jaén ha visto crecer su proyección en los últimos años gracias a su participación en 'talent shows' como 'Tierra de talento' de Canal Sur, donde fue finalista en la quinta y sexta edición, y 'Cover Night' de TVE, donde cautivó a un jurado de prestigio formado por artistas como Mónica Naranjo y Miguel Bosé.

Con su voz intensa y personal, Jaén está logrando llenar teatros y salas de todo el país, con 'sold out' en espacios como el Teatro Pathé (Sevilla), el Teatro Echegaray (Málaga) o la Sala Recoletos (Madrid).

El concierto contará también con la participación de artistas invitados como la joven cantante almeriense Mar Tiago; y el cantante y músico malagueño Ginés González.