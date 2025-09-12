Monumento
Nuevo intento para ampliar la visita del Teatro Romano con casi un 60% más de presupuesto
La Consejería de Cultura abre un nuevo concurso después de que quedase desierta la licitación de 2023
Nuevo intento para acometer las obras que ampliarán la visita en el Teatro de Málaga después de que quedase desierta una primera licitación lanzada en 2023 por la Consejería de Cultura.
El proyecto, que incluye un mirador desde el que poder explicar las etapas anteriores y posteriores al uso escénico -como termas y como factoría- de este monumento, se quedó en "stand by" después de que solo se presentara una empresa interesada, Arathea, y esta quedase excluida del proceso por motivos de procedimiento.
Ahora la Junta de Andalucía ha abierto un nuevo concurso, con un incremento del presupuesto de licitación de casi el 60%, pasando de 93.333 euros a 147.318 euros, IVA incluido. También hay cambios en el plazo de ejecución, que se reduce de seis a cinco meses.
En cuanto al proyecto, contempla una extensión de las pasarelas por donde se desplazan los visitantes así como la construcción de una plataforma informativa. La actuación se ubicará en el entorno de la Scena y el Aditus sur del teatro, en la «zona existente encima y lateralmente de las piletas existentes bajo la calle Alcazabilla», tal y como se recoge en la memoria justificativa.
En el contrato se plantea también la necesidad de realizar trabajos de consolidación en la zona que queda bajo la calle Alcazabilla así como en el talud natural del Aditus sur, ya que los muros han quedado «bastante expuestos a las inclemencias meteorológicas, produciéndose pérdida de material», por lo que se debe actuar para evitar «derrumbes futuros».
Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo dos de octubre.
Fases
En cuanto a la fase de termas, esta se puede constatar, entre otros aspectos, con los restos de pavimentos de «opus spicatum», un aparejo de espiga diseñado por los romanos y que se sigue empleando en las construcciones actuales.
En cuanto a la etapa posterior al teatro, tras el abandono de la actividad escénica por el de factoría, se reconoce por la instalación de piletas para la fabricación de salazones y del famoso «garum», una salsa elaborada a partir de tripas de pescado fermentadas que se exportaba por todo el Mediterráneo.
Los restos conservados de esos recipientes se encuentran bajo la pirámide de cristal de Alcazabilla, una zona que seguirá sin ser visitable pero que ganará peso en el recorrido abierto al público desde el mirador, que estará equipado precisamente para mostrar y divulgar cómo se desarrollan estas etapas históricas -entre el siglo I d.C y el III d.C- y cómo evoluciona con ellas el Teatro Romano.
Teatro Romano de Málaga
El Teatro Romano de Málaga está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento Artístico, por Decreto de fecha 16 de marzo de 1972.
En el planeamiento urbanístico vigente de la capital malagueña, el Plan General de Ordenación Urbana, está catalogado con el grado A, protección integral.
Como teatro -aunque siempre con un fin propagandístico por parte del Imperio Romano- estuvo en funcionamiento durante dos siglos, empezando a decaer a finales del siglo II d.C. Más tarde empezaría a resultar más rentable la industria del salazón, que acabó acaparando su uso.
