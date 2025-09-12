Gastronomía
Dos restaurantes de Málaga compiten por ser la mejor apertura del año
TheFork Awards busca las mejores aperturas de 2024 entre 41 restaurantes repartidos por toda la Península
Un total de 41 nuevos restaurantes repartidos por 14 Comunidades Autónomas han sido seleccionados para optar al premio a la mejor apertura del año en la edición 2024 de los TheFork Awards, en colaboración con Mastercard.
La elección corre a cargo de 58 chefs españoles reconocidos con Estrellas Michelin, que han recomendado los proyectos más destacados del panorama gastronómico reciente.
Entre los candidatos figuran dos restaurantes de la provincia de Málaga: Tragatá, en la capital, y Aviva, ubicado en Benalmádena.
El chef Benito Gómez, con dos estrellas Michelin por su restaurante Bardal en Ronda, inauguró en julio su segundo establecimiento en la provincia.
Tragatá Málaga aterriza en el centro histórico de la ciudad con una propuesta desenfadada y accesible, centrada en el tapeo y en los sabores tradicionales reinterpretados con un enfoque fresco y moderno. El concepto mantiene la esencia de su cocina: creativa, técnica y pensada para compartir.
Por su parte, Aviva, en Benalmádena, ha sido recomendado por el chef José Carlos García. Este asador contemporáneo, liderado por Juanjo Carmona, gira en torno al fuego como elemento central.
Con la leña de encina como base, Carmona crea platos a partir de productos de temporada —desde carnes y pescados hasta hortalizas locales— siempre con una filosofía clara: honestidad, sencillez y respeto por el producto.
Finalistas
Los finalistas de esta edición se conocerán el próximo 3 de noviembre durante una gala en el Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid, donde asistirán 300 invitados del mundo gastronómico. Hasta el 19 de octubre, los usuarios pueden participar en la votación abierta a través de la web oficial de TheFork.
