Así será la toma de posesión de José Antonio Satué Huerto como obispo de Málaga

Este sábado, 13 de septiembre, tendrá lugar la toma de posesión como obispo de Málaga de monseñor José Antonio Satué Huerto en la Santa Iglesia Catedral de la Encarnación de la provincia. Durante la ceremonia, que comenzará a las 11.00 horas, será acompañado por más de 25 obispos, entre los que destacan el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, el arzobispo metropolitano de Granada, José María Gil o el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.

Para los asistentes, se repartirán 3.000 libretos de la celebración y el mismo número de recordatorios. Ante la gran afluencia de fieles prevista, habrá disponibles 2.000 sillas adicionales, y se podrá seguir la celebración desde las zonas con menos visibilidad gracias a las diversas pantallas que estarán habilitadas.

La ceremonia

Unos minutos antes de que comience la ceremonia, la comitiva compuesta por el obispo electo, el obispo administrador apostólico, Jesús Catalá, el arzobispo metropolitano de Granada, el representante de la nunciatura, monseñor Roman Walczak, y el Colegio de Consultores saldrá desde la puerta del Palacio Episcopal en la Plaza del Obispo y se dirigirá hacia la puerta principal, donde serán recibidos por el Cabildo Catedralicio.

El deán de la Catedral de Málaga, José Ferrary, ofrecerá entonces a monseñor José Antonio Satué Huerto el Lignum Crucis para su veneración, y agua bendita para rociarse a sí mismo y a los asistentes.

Mientras tanto, el coro cantará la antífona “Ecce sacerdos magnus” -pieza clásica en los recibimientos de los obispos desde que fue compuesta para don Antonio Añoveros-, del sacerdote y músico malagueño fallecido en 2019 Padre Manuel Gámez López.

José Antonio Satué tomará posesión como obispo de Málaga este 13 de septiembre / Diócesis de Teruel y Albarracín

La comitiva continuará su recorrido hasta la capilla de la Encarnación. Después de unos instantes de oración, se dirigirán a la sacristía para revestirse y, tras la procesión de entrada, que presidirá el arzobispo metropolitano de Granada mientras la asamblea canta "Pueblo de Reyes" de Lucien Deiss y su saludo a la asamblea, monseñor Catalá, como administrador apostólico, dirigirá unas palabras de acogida en nombre de la Iglesia de Málaga. Posteriormente, el representante de la nunciatura leerá un mensaje de parte del Santo Padre.

Seguidamente, el arzobispo de Granada pronunciará una pequeña alocución y pedirá que se presenten al Colegio de Consultores las Letras Apostólicas por las que el Papa proclama a José Antonio Satué obispo de Málaga. Después, pedirá que se les dé lectura en presencia del canciller de la curia, que levantará acta. Tras una aclamación, el arzobispo invitará al obispo electo a sentarse en la cátedra y le entregará el báculo simbolizando la sucesión apostólica y la continuidad pastoral. Ese será el momento en el que se lleve a cabo la toma de posesión y el inicio de su ministerio episcopal en la sede de Málaga, que será celebrado con el repique de campanas. Desde ese momento, monseñor José Antonio Satué presidirá la Eucaristía.

Antes del canto del Gloria, el nuevo obispo de Málaga José Antonio Satué será saludado por el deán en señal de respeto, y una representación de la Iglesia diocesana se acercará al obispo. Besándole el anillo pastoral, le saludarán y le manifestarán su obediencia y reverencia. Después de la oración colecta, la celebración continúa normalmente con la Liturgia de la Palabra, la Eucarística y el Rito de Conclusión.

Música del acto

El canto será animado por distintas agrupaciones musicales y solistas. A lo largo de la celebración, además del organista Antonio del Pino, intervendrán el coro de la Catedral y coralistas de la diócesis. Se interpretará el Aleluya de Marco Frisina, entre otros.

Durante la comunión, el grupo Mediterráneo, interpretará una malagueña sobre la Eucaristía y, por alegrías, un tema que evoca la aparición del Resucitado en el lago y su conversación con Pedro. Ambas composiciones son obra del sacerdote y músico malagueño Francisco Castro. Asimismo, el delegado de Pastoral Gitana de Granada, José Emiliano Rodríguez Amador, y familia, cantarán en el ofertorio y la Salve Gitana con la que concluirá la Eucaristía.

Finalizada la misa, monseñor Satué será saludado en el presbiterio por sus hermanos en el episcopado y, posteriormente, recorrerá las naves de la Catedral donde saludará a los presbíteros y diáconos y a los fieles congregados.