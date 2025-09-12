Los trabajadores de Vectalia en el taller de Renfe en Los Prados de Málaga se ponen en huelga

Los trabajadores del taller de mantenimiento de Renfe en Los Prados en Málaga pertenecientes a la nueva empresa adjudicataria Vectalia Rail, encargada de algunas de las tareas que realiza este centro, han iniciado este viernes una huelga, convocada por el sindicato CGT, para reclamar la homologación de condiciones retributivas, sociales y laborales entre quienes desarrollan sus labores a través de contratas. La plantilla de Vectalia, compuesta por 52 personas, está realizado un acto de protesta que esrá cortado por momentos el tráfico en el Camino de los Prados.

Vectalia, que acaba de ganar la concesión de unos lotes de trabajo por parte de Renfe, es una de las contraras que desarrolan su labor en Los Prados, y ha incorporado a empleados que hasta ahora desarrollanban sus funciones en otras compañías como Transfesa y DTA.

El sindicato y Vectalia habían estado negociando un acuerdo desde incios de mes pero ayer jueves las negociaciones, que se desarrollaban con la mediación del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA), se rompieron sin haber alcanzado resultados, según ha informado CGT.

"La huelga de mantenimiento ferroviario en el taller de Renfe de Málaga ha comenzado tras la decisión de Vectalia, empresa adjudicataria desde el 1 de septiembre, de no suscribir los compromisos adquiridos durante los 10 días de negociación", ha explicado.

En Los Prados trabajan además unas 200 persnas perteneciantes a la propia Renfe y a los que la huelga en Vectalia también está afectando este viernes en el transcurso de su trabajo, según ha comentado a este periódico el responsable de CGT, Miguel Montenegro .

Negociación pendiente

La central sindical lamenta la posición de Vectalia y reclama a la nueva adjudicataria "que se proceda a formalizar el acuerdo" que se ha negado a suscribir. Según ha comentado CGT, se producirán cortes de tráfico para llamar la atención ciudadana sobre la situación provocada por esta contrata, "que considera a Málaga y sus trabajadores como parte del Norte de África y no del Sur de Europa".

CGT afirma también que manteniene abiertas las vías de interlocución con Vectalia para poder revertir la huelga.