La Universidad de Málaga se convierte en sede de las jornadas de comunicación social de Inacom

El Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura (Inacom), que integra a las Universidades de Málaga (UMA), de Granada (UGR) y de Sevilla (US), ha celebrado este viernes en la UMA sus primeras jornadas, con las que culmina su proceso de creación y constitución, así como la normalización de su funcionamiento.

El encuentro ha tenido lugar en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y ha estado presidido el rector de la UMA, Teodomiro López, que ha estado acompañado por el director de Inacom, Juan Antonio García Galindo; la decana del centro, Bella Palomo; el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Domi del Postigo, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo de la Junta en Málaga, Miguel Briones.

García Galindo ha definido como "un reto ilusionante" al Inacom y a estas jornadas. Por su parte, Palomo ha resaltado "el posicionamiento referente a nivel nacional e internacional de la investigación en comunicación que se realiza desde este instituto" y ha destacado la investigación realizada en la Facultad de Ciencias de Comunicación de la UMA, "donde se concentra el mayor número de proyectos del Plan Nacional de España".

El objetivo de Inacom, que aglutina a más de un centenar de investigadores interuniversitarios, es impulsar la investigación en comunicación social. Un instituto que además busca fomentar las relaciones entre todos sus miembros, así como de la mano de las instituciones andaluzas.

Por último, en el marco de las Jornadas Inacom 2025 también se ha celebrado la primera Asamblea del Instituto, en la que se ha presentado el informe del director, la situación económica,