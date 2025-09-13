Obispo de Málaga
DIRECTO I Toma de posesión de José Antonio Satué como nuevo obispo de Málaga
Sigue en directo la misa de toma de posesión de José Antonio Satué como nuevo obispo de Málaga
José Antonio Satué toma posesión como obispo de Málaga este sábado 13 de septiembre en una ceremonia que se retransmite en directo desde la Catedral de Málaga, acompañado por más de 25 obispos, entre los que destacan el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, el arzobispo metropolitano de Granada, José María Gil Tamayo o el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello
