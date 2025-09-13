Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obispo de Málaga

DIRECTO I Toma de posesión de José Antonio Satué como nuevo obispo de Málaga

Sigue en directo la misa de toma de posesión de José Antonio Satué como nuevo obispo de Málaga

OBISPO DE MÁLAGA I Misa de toma de posesión de José Antonio Satué

La Opinión

José Antonio Satué toma posesión como obispo de Málaga este sábado 13 de septiembre en una ceremonia que se retransmite en directo desde la Catedral de Málaga, acompañado por más de 25 obispos, entre los que destacan el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, el arzobispo metropolitano de Granada, José María Gil Tamayo o el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Se abre el registro de solicitudes para una promoción de VPO del Distrito Z
  2. La Sagrada: así será la nueva discoteca que abrirá en Málaga 'por y para los malagueños
  3. Un suizo elige Málaga para pasar su jubilación por sus precios: 'Con mi pensión de 1.400 euros y la de mi mujer, sería imposible vivir en Suiza
  4. Un turista danés muestra su asombro al descubrir en Málaga la 'calle más grande' que ha visto: 'Es simplemente impresionante
  5. La falta de mano de obra en Málaga lastrará la mejor cosecha en años de subtropicales y aceitunas
  6. Rafael Serrano, abogado en Málaga: 'Está prevista una ayuda de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de 18 años
  7. Primaprix abre su tercer supermercado 'low cost' en Málaga
  8. Un turista americano llega a Málaga y se queda sin palabras con la educación de los andaluces: 'Eso nunca pasa en Reino Unido o Francia

DIRECTO I Toma de posesión de José Antonio Satué como nuevo obispo de Málaga

DIRECTO I Toma de posesión de José Antonio Satué como nuevo obispo de Málaga

El ‘influencer’ malagueño Carliyo ‘el Nervio’ revela su lugar favorito de Málaga: "Tiene vistas a toda la ciudad"

El ‘influencer’ malagueño Carliyo ‘el Nervio’ revela su lugar favorito de Málaga: "Tiene vistas a toda la ciudad"

LienUp, una aplicación desarrollada por una malagueña para ayudar a los migrantes a informarse y a romper barreras lingüísticas

LienUp, una aplicación desarrollada por una malagueña para ayudar a los migrantes a informarse y a romper barreras lingüísticas

El Ayuntamiento entrega los Premios Ciudad de Málaga 2025

El Ayuntamiento entrega los Premios Ciudad de Málaga 2025

Vuelta a las aulas el lunes en Málaga para 162.443 alumnos de ESO, Bachillerato y FP

Vuelta a las aulas el lunes en Málaga para 162.443 alumnos de ESO, Bachillerato y FP

El discurso de Juanma Moreno se reencuentra con el dialecto electoralista: "A los que sois votantes y a los que no, os pido que nos ayudéis"

El discurso de Juanma Moreno se reencuentra con el dialecto electoralista: "A los que sois votantes y a los que no, os pido que nos ayudéis"

La Fundación Cudeca presenta su concierto solidario anual

La Fundación Cudeca presenta su concierto solidario anual

La Universidad de Málaga se convierte en sede de las jornadas de comunicación social de Inacom

La Universidad de Málaga se convierte en sede de las jornadas de comunicación social de Inacom
Tracking Pixel Contents