El ‘influencer’ malagueño Carliyo ‘el Nervio’ revela su lugar favorito de Málaga: "Tiene vistas a toda la ciudad"

Málaga se ha posicionado en los últimos años como uno de los destinos turísticos más demandados de todo el país, con millones de visitantes que acuden cada año al territorio para recorrer sus rincones y paisajes, una realidad que ha hecho que los entornos más reconocidos de la provincia se hayan visto masificados y repletos de población. Esto ha hecho que la búsqueda de lugares menos transitados se haya convertido en una de las principales tareas de malagueños y turistas, un ejercicio que el creador de contenido Carliyo 'el Nervio' ha querido despejar mostrando su lugar favorito de Málaga.

"Es uno de mis sitios favoritos, incluso he llegado a pensar en si hacer este vídeo o no porque, como vengo aquí mucho, no quiero que se llene, pero compartir es una de las cosas más importantes de la vida", ha señalado el 'influencer' malagueño sobre el que considera el lugar con las mejores vistas de la ciudad.

Vistas privilegiadas desde el sitio favorito del 'influencer' Carliyo 'el Nervio'

Se trata del Parador de Málaga Gibralfaro, un entorno privilegiado situado sobre el monte Gibralfaro que permite disfrutar de la mejor panorámica de la bahía, con unas vistas únicas de la costa, el puerto, la plaza de toros, la Catedral y el centro de la ciudad. "Es el mejor sitio", ha señalado el creador de contenido mientras mostraba a sus miles de seguidores la estampa que se puede contemplar desde este rincón de la capital.

"Si no eres de Málaga, te juro que te tienes que guardar este vídeo porque va a ser el mejor sitio al que vengas de Málaga", ha recalcado el malagueño. Unas vistas que se pueden obtener tanto desde el exterior del Parador como desde la terraza de su restaurante: "Yo me vengo aquí, me tomo un cafelito y tienes vistas a toda Málaga. Si eres capaz de ponerte en la esquinita, bien, si no, tienes que ponerte en segunda fila".

El precio, el mayor hándicap del lugar de Málaga favorito de Carliyo 'el Nervio'

El único inconveniente que el creador de contenido ha observado en el lugar son sus precios, aunque asegura que las vistas lo merecen: "El cafelito es un poco caro, pero es que merece la pena". Además, ha señalado: "Es caro, una tostada son seis euros y un ColaCao, tres, pero es lo que hay".

A pesar de ello, el malagueño ha recomendado a sus seguidores que visiten este entorno que se autodefine como el "mejor balcón del Mediterráneo" y desde el que el propio establecimiento asegura que se pueden contemplar las "mejores vistas de la ciudad".