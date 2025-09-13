Satué como nuevo obispo de Málaga: "Nuestra vocación no es conservar espacios, sino promover procesos de liberación, de justicia y santidad, especialmente entre las personas marginadas"

"Nuestra vocación no es conservar espacios, sino promover procesos de liberación, de justicia y santidad, especialmente entre las personas marginadas". Esta frase se convirtió en el resumen de la homilía predicada por José Antonio Satué, la primera como obispo de Málaga, cargo del que tomó este sábado posesión durante una misa celebrada en la Catedral de Málaga con la presencia de 25 obispos españoles, autoridades y representantes de instituciones de Málaga y de otras religiones presentes en la diócesis.

Satué hizo su carta de presentación como nuevo obispo con numerosas referencias a santos vinculados a Málaga, comenzando por San Manuel González, que tanta influencia tuvo en la Iglesia en Málaga, pero también a Tiburcio Arnáiz, la Madre Petra, Gálvez Ginachero, la Madre Carmen del Niño Jesús, pero también a Herrera Oria o Molina Lario.

Durante su alocución, estableció tres refencias que quiere que sean su guía durante su estancia al frente de la Diócesis de Málaga: la humildad, la coherencia y la misión. Estos tres conceptos los planteó como las guías para una transformación personal, institucional y social. Tres vías de trabajo que buscan centrarse en los más necesitados, recogiendo el legado del Papa Francisco, al que hizo varias referencias durante su homilía: «Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades».

Humildad, coherencia y misión

El nuevo obispo de Málaga planteó la humildad como un camino, no sólo personal para cada cristiano, sino también para el trabajo diario de la Iglesia: "El camino de la humildad es inexcusable para cada creyente y también en nuestra experiencia de Iglesia". En este sentido, Satué puso en el centro el ejemplo de San Manuel González, que "encarnó la humildad como una de sus virtudes más profundas", ya que "sólo desde la humildad, la Iglesia puede ser madre que engendra nuevos cristianos y maestra que contagia el deseo de vivir con alegría el Evangelio".

El otro eje que desgranó Satué en su homilía fue la coherencia, que debe ser una llamada a los cristianos a dar testimonio de vida y de fe en su vida diaria, pero con una trascendencia mayor, en tanto que anima a trabajar para construir espacios de diálogo, no de enfrentamiento, en todo los ámbitos, así como hacer un llamamiento para el cuidado del planeta: "Es urgente dar pasos firmes que transformen nuestro estilo de vida, porque muchas personas —e incluso pueblos enteros— no pueden esperar más".

Por último, Satué llamó a ahondar en la misión de Jesús, a salir a la calle y dejar los despachos, muy en la línea de las enseñanzas del Papa Francisco. Así, el nuevo obispo de Málaga fue contundente: "No podemos permitirnos ser una Iglesia autorreferencial, encerrada en sí misma, preocupada solo por sus necesidades y problemas". De esta forma, insistió en que "nuestra vocación no es conservar espacios, sino promover procesos de liberación, de justicia y santidad, especialmente entre las personas marginadas", advirtiendo de que el proselitismo no es el camino para atraer a las personas a la Iglesia de Málaga: "La Iglesia no crece por proselitismo sino por atracción", dijo citando la encíclica del 'Evangelii Gaudium', del Papa Francisco.

"En esta tierra próspera de Málaga también hay heridas: soledad, pobreza, adicciones, violencia, inmigrantes explotados, jóvenes sin rumbo, familias rotas…", destacó Satué, quien animó al trabajo conjunto de parroquias, hermandades y otras realidades de la Iglesia para dar respuestas a estos problemas y ser el ejemplo que muchos necesitan para encontrar la Palabra de Dios "acojamos la llamada a vendar corazones rotos y a anunciar el Evangelio, «no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría»".