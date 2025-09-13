LienUp, una aplicación desarrollada por una malagueña para ayudar a los migrantes a informarse y a romper barreras lingüísticas

Miles de personas migrantes y refugiadas que han llegado a España para buscar nuevas oportunidades o por motivos bélicos -entre otras razones-, habitualmente, llegan solas y sin conocimiento sobre cómo llevar su día a día en el nuevo lugar en el que están. La información que reciben en los centros cuando acuden a informarse suele ser a través del diálogo, en documentos físicos o incluso en formato PDF, sin mucha mayor alternativa.

La desarrolladora de productos digitales malagueña Violeta Serrán se dio cuenta de esto, y observó que estas personas no contaban con recursos digitales actualizados y accesibles para informarse.

¿Qué es LienUp?

Tras ver la situación de estas personas, Violeta, mientras preparaba el trabajo final de su máster en Experiencia e Interfaz de Usuario (UX/UI), se estaba preguntando sobre qué tema podría abordar su prototipo. "En esa primera fase del proyecto, no sabía muy bien qué tipo de aplicación quería crear. Un día, estaba comentándolo con mi amiga que trabaja en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y me transmitió esta carencia de herramientas digitales", explica la desarrolladora.

De este modo, Violeta comenzó con su proyecto final de máster: LienUp. Según explica su creadora, LienUp es "una aplicación dirigida a migrantes y refugiados con el objetivo de concentrar la información, agruparla y unificarla". También se trata de una herramienta útil que ayudaría a romper las barreras lingüísticas de su público objetivo.

Violeta Serrán empezó este proyecto como trabajo final de máster / Cedida por Violeta Serrán

Además, según Violeta, LienUp cuenta con tres funcionalidades principales para estas personas:

Orientarse en la ciudad en la que los usuarios se encuentran para conocer qué recursos básicos se ofrecen a estas personas de forma gratuita y saber dónde los pueden encontrar.

en la que los usuarios se encuentran para conocer qué recursos básicos se ofrecen a estas personas de forma gratuita y saber dónde los pueden encontrar. Un chat comunitario para que estas personas hablen con otras que hayan pasado por su misma situación o que sean de su mismo país, generándose así una red de apoyo y una mayor integración en la ciudad.

para que estas personas hablen con otras que hayan pasado por su misma situación o que sean de su mismo país, generándose así una red de apoyo y una mayor integración en la ciudad. Una carpeta de documentos interactiva, pensada para cuestiones burocráticas.

Del mismo modo, esta aplicación está pensada para ser visual y accesible: "Viene gente con diferentes niveles de alfabetización, con poca alfabetización digital. Entonces tenía que ser muy visual y muy intuitiva. No podíamos utilizar solo el texto para comunicar, teníamos que hacer uso de imágenes y dividir y fragmentar la información para que fuera muy fácil de utilizar y no hubiera ruido visual a la hora de usar la aplicación".

El desarrollo de la aplicación

Para empezar con el diseño de la aplicación, Violeta tuvo que realizar una gran investigación previa a través de múltiples datos de contexto, además de plantear múltiples encuestas y entrevistas a profesionales del sector humanitario y a posibles personas interesadas. Toda esta investigación previa se realizó para ver qué partes de la aplicación daban problemas y, así, "plantear soluciones de antemano con un buen diseño", cuenta la creadora de LienUp.

Durante el desarrollo de LienUp, se llevó a cabo un "card sorting" para definir términos de los filtros. / Cedida por Violeta Serrán

Tras crear un prototipo que contara con múltiples funcionalidades, Violeta lo puso a prueba con usuarios reales, planteándoles casos posibles, para ver su comportamiento y funcionamiento: "Le decía: "Necesitas encontrar un sitio donde dormir esta noche para un amigo al que han tenido que echar de un centro. ¿Cómo entrarías en la aplicación? ¿Dónde buscarías?", y ya, como observadora, analizaba cómo ese usuario interactuaba con la herramienta", explica la creadora de LienUp. "En los momentos en los que se atascaba o no encontraba la información, realizábamos anotaciones para hacerle un rediseño a la aplicación y mejorarla".

"¿Y cómo me la puedo descargar?", o "¿Cuándo la puedo utilizar?, eran reacciones que Violeta escuchaba durante los testeos. Pero claro, en estos momentos no se trata de un proyecto cerrado y en completo desarrollo: "Todavía está en el aire como proyecto. Ojalá se lleve a cabo, porque creo que es muy útil, pero, por ahora, está como diseño prototipado, esperando a llevarse a desarrollo y que se pueda bajar y utilizar", explica la creadora de LienUp, que añade que, en estos momentos, están intentando darle voz al proyecto y buscando financiación para realizarlo.