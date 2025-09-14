El adiós a las aulas de un referente del IES Politécnico y de Málaga

En su penúltimo día en el IES Politécnico Jesús Marín de Málaga, Arturo Fernández Sanmartín recorre sus pasillos recordando a compañeros, alumnos, anécdotas y momentos destacados de sus 45 años de carrera. Ha elegido el 11 de septiembre para su jubilación porque fue ese día, pero en 1980, cuando se estrenó como profesor. Se siente «raro», pero habla de su profesión con tanta ilusión que no hay espacio para la nostalgia aún. Es toda una institución en un centro que ha visto crecer y afrontar numerosos cambios, adaptaciones a leyes y reformas. El Politécnico, que pronto cumplirá un siglo, empieza el curso sin uno de sus referentes.

Con seis años quería ser torero, pero se licenció en Biología con la vocación de maestro ya marcada como su padre y su hermano Ernesto. Ha impartido todas las asignaturas relacionadas con las Ciencias Naturales. Un reto ya de entrada en un instituto con un gran peso de la FP.

Pero lo suyo han sido siempre los retos y por eso, tras terminar la carrera entre las universidades de Málaga y Granada, en un verano se presentó a tres oposiciones: para catedrático, para profesor de instituto y para FP. Y fueron estas últimas las primeras que aprobó -más tarde superaría también las otras dos-.

Siempre en el Politécnico

El primer destino de Arturo Fernández fue el mismo centro en el que ahora se jubila: el Politécnico, algo poco habitual. Cuando empezó, daba clases en horario diurno y nocturno, tanto en lo que se llamaba FP1, donde los alumnos tenían fama de complicados, como en FP2, de donde recuerda a estudiantes brillantes.

Frente a las diferentes etapas y la consideración social que ha tenido la FP, asegura que en el Politécnico siempre tuvieron claro «que era magnífica». Y defiende que su buen momento actual se debe «al esfuerzo del profesorado de FP y al éxito social y laboral de los alumnos».

No se puede poner en duda que sabe de lo que habla después de haber pasado 23 años como profesor «raso», de haber dado 17.443 horas de clase en 7.875 días lectivos y «en muchos no lectivos» y de haber sido maestro de unos 3.500 alumnos.

Estos son sólo algunos de los datos que Arturo Fernández Sanmartín ha reunido en una memoria sobre su trayectoria laboral que ha escrito por su jubilación. Un documento en el que con toda probabilidad le ha sido imposible resumir toda una vida entregada a la educación. Una profesión, en contra de lo que se cree, con muchas horas ‘extra’ incluso en Nochebuena.

Son muchas las cifras que se acumulan durante 45 años, pero también las experiencias y anécdotas. Por ejemplo, dice no haber tenido nunca una reclamación por una nota, ni tampoco conflictos con alumnos.

El profesor Arturo Fernández Sanmartín, durante una clase en el IES Politécnico de Málaga. / La Opinión

Muchos desafíos

Por supuesto, en toda carrera hay momentos complicados, aunque Arturo no es partidario de las ‘muletillas’ sobre la educación como que «el nivel es ahora muy bajo» o que «se ha perdido el reconocimiento social a los docentes».

«No me he dejado nunca arrastrar por el pesimismo del profesor quemado», asegura.

De los momentos difíciles, recuerda el desafío que resultó la implantación de la LOGSE, que supuso la transición del antiguo sistema de FP a la llegada al Jesús Marín de la ESO, los nuevos bachilleratos y los ciclos formativos.

También cree que fue muy importante para el Politécnico la ley de Incompatibilidades, que hizo que los docentes que tenían otro trabajo -algo muy frecuente antes en la FP- tuvieran que optar por uno u otro.

Se pasó así de la convivencia entre licenciados, peritos y maestros de taller a unificar el claustro. «Esto facilitó mucho las relaciones entre nosotros. Hubo una convergencia de intereses que vino muy bien», comenta.

Con cargos pero siempre en el aula

Las relaciones humanas que se establecen en un centro educativo como el Politécnico, que hoy cuenta con 180 profesores y unos 2.500 alumnos, son fundamentales para su buen funcionamiento.

Un aspecto que Arturo Fernández Sanmartín también ha gestionado en sus 22 años en cargos como jefe de estudios, vicedirector y director, este último durante 12 años.

Además, también ha sido tutor de directores noveles y presidente de tribunales de oposiciones. Diferentes facetas profesionales que ha compatibilizado con dar clase: «Siempre he defendido que todo el mundo tiene que dar clase, incluidos los liberados sindicales, los asesores de los centros de profesorado o los inspectores».

De sus años en cargos directivos, Arturo afirma que ha aprendido mucho sobre la condición humana, además de permitirle hacer multitud de mejoras en el Politécnico.

«Mire para donde mire, me acuerdo de cosas y obras que hemos hecho», afirma. Y no se refiere sólo a cambios de ventanas u otras reformas, sino a proyectos como la ‘vitrina del Politécnico’. Una estantería para rendir homenaje al instituto en su 90 aniversario con objetos que representan a todas las enseñanzas.

Arturo Fernández posa ante la estantería que se realizó como homenaje en el 90 aniversario del Politécnico. / La Opinión

Esta es sólo una muestra de la huella que deja en el IES Jesús Marín este maestro, como le gusta que le llamen: «es la segunda palabra más hermosa del mundo después de abuelo».

Otros recuerdos de sus años de docencia son una vitrina de la farmacia de su padre o el acuario al que ha dedicado los últimos años, que aún siguen en el aula en la que dio clase hasta el 24 de junio pasado.

Una clase en la que ya no se usaba el proyector con el que tantas veces mostró las más de 20.000 diapositivas que llegó a tener.

La irrupción de las pantallas e internet hizo que cambiara las herramientas que utilizaba y reconoce que se adaptó bien: «la tecnología no me ha echado», bromea mientras muestra las pizarras digitales.

En el Politécnico hay otras huellas del paso de Arturo Fernández que no se pueden ver pero que permanecen en el recuerdo de sus alumnos. Es el caso de las numerosas excursiones que realizó para impartir las Ciencias Naturales en lugares como Cazorla, Doñana o el Cabo de Gata.

Un "buen improvisador"

Gran aficionado a la escena y, sobre todo, a la ópera, afirma que un buen profesor es «en parte, un actor, porque en clase actuamos mucho». Pero él se define, principalmente, «como un buen improvisador» porque la experiencia le ha permitido anticiparse a las situaciones.

Arturo se jubila convencido de que tenía que irse «antes de no poder subir los escalones de dos en dos». Ahora se dedicará, además de a su cofradía del Monte Calvario, de la que es hermano mayor, a seguir aprendiendo. Eso siempre.

Del Politécnico se lleva el cariño de generaciones de alumnos y la consideración de sus compañeros, además del ‘portatizas’: «la tiza se va conmigo».