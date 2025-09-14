Iglesia
Basílica de la Victoria: primera visita como obispo de Málaga de José Antonio Satué
El nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha presidido este domingo la eucaristía en la Basílica de Santa María de la Victoria, la primera que oficia tras su toma de posesión el pasado sábado en la Catedral
José Antonio Satué ha presidido este domingo por la mañana la eucaristía en la Parroquia y Real Santuario de Santa María de la Victoria, la primera que oficia como obispo de Málaga tras la misa de la toma de posesión celebrada el pasado sábado en la Catedral de Málaga. Finalizada la celebración litúrgica, el prelado ha visitado el Camarín de la Patrona, la cripta de los Condes de Buenavista (rehabilitada hace menos de un año) y ha dejado un mensaje en el libro de firmas de la Basílica, como recuerdo de su primera visita. Además, ha aprovechado para saludar a los cientos de feligreses de los grupos de la parroquia, colegios de la zona, y de otros puntos de la diócesis, que han querido compartir con él esta primera celebración.
Durante su visita, el nuevo obispo ha recibido un regalo de la basílica, consistente en un relieve de la Virgen de la Victoria, mientras que la cofradía del Amor y la Caridad le ha regalado un paquete de las tradicionales locas de Málaga.
Satué se ha mostrado en todo momento muy interesado en las explicaciones que le daba el párroco de la basílica, Alejandro Escobar. Además, ha demostrado que viene con los deberes hechos y con un notable conocimiento sobre la religiosidad popular en Andalucía y, en concreto, en Málaga. Sobre ello, llegó a comentar que en Andalucía se ha sido capaz de mandar el mensaje de la Muerte y Resurrección de Jesús con gran potencia gracias a las procesiones, al saber conjugar el símbolo de la cruz, como imagen de la Muerte de Jesús, y la exuberancia de los tronos como un canto a la vida y la alegría de la Resurrección.
El nuevo obispo aprovechó para explicar un detalle de su báculo episcopal y es que tiene un dibujo del Cristo de la Basílica de San Francisco Javier, en Navarra, de la que es muy devoto.
