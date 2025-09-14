‘Círculo de Escucha para Familiares’, una iniciativa para cuidar a los que cuidan

Cuidar a un familiar enfermo supone un gran desgaste físico y emocional, especialmente, cuando se tratan de enfermedades crónicas e ingresos prolongados. Las necesidades de uno mismo y el autocuidado quedan relegados a un segundo plano donde, en la mayoría de los casos, acaban siendo olvidados.

«La vida del paciente se frena en seco, pero la del cuidador se acelera porque tiene muchas más responsabilidades», señala Silvia García Carmona, psicooncóloga del servicio de Hematología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga (El Clínico), donde apuestan por cuidar no solo de los enfermos, sino también de sus cuidadores, aquellos familiares o seres queridos que les acompañan durante el duro proceso que supone siempre atravesar una enfermedad.

Por ese motivo, desde la Unidad de Atención al Cuidador (UAC), decidieron crear el ‘Círculo de Escucha para Familiares’, un espacio seguro donde los cuidadores pudieran compartir sus experiencias, preocupaciones y sentimientos con personas que están pasando por la misma situación.

«El objetivo de crear el ‘Círculo de Escucha’ fue que las personas cuidadoras tuvieran una válvula de escape y apoyo social de iguales en el propio hospital, sin tener que separarse de sus seres queridos, cosa que les cuesta mucho durante la hospitalización», explica la psicooncóloga encargada de dirigir este programa que acaba de cumplir un año.

«Yo ahí tengo un papel secundario», cuenta García, que destaca que su función se basa principalmente en fomentar el diálogo y la expresión emocional entre ellos para que compartan cómo están viviendo este proceso, con el fin de que puedan normalizar lo que están sintiendo y conocer otras estrategias de afrontamiento.

«Muchas veces pueden tener sentimientos contradictorios de por un lado querer volcarse con su ser querido, pero, por otro lado, estar muy quemados por la situación y, a la vez, sentirse culpables. Entonces, el ver que son sentimientos comunes, ayuda a normalizarlo y que se refuercen entre ellos», añade.

Otro de los objetivos del grupo es que les sirva para crear vínculos. Una «red de apoyo» en la que encuentren un respaldo y con la que poder intercambiar no solo emociones, sino también consejos y recursos. «Nunca nos han enseñado a cuidar y cuando sobreviene la enfermedad tenemos que digerir muchas cosas», asevera la profesional, que sostiene que, habitualmente, el cuidado suele recaer implícitamente en una sola persona, lo que aumenta el desgaste y el gran peso que llevan sobre sus espaldas.

Por ello, para muchas personas esta actividad se acaba convirtiendo en su único rato de evasión o de socialización. «Muchas veces no se permiten hacer salidas de ocio porque, si lo hacen, se sienten culpables, piensan que está mal visto o no quieren dejar solo a su ser querido. Hay muchas cosas que se lo van impidiendo», lamenta la psicooncóloga, que insiste en que por dedicar un tiempo al autocuidado «no van a cuidar peor».

Silvia García Carmona, psicooncóloga del servicio de Hematología del Hospital Clínico. / L. O.

Abierto a todos los cuidadores

Aunque en un principio la actividad estaba destinada únicamente para los familiares de pacientes hematológicos, hace unos meses se decidió abrirla a todos los servicios del hospital. «Al final en un hospital hay muchos cuidadores, sobre todo, de enfermedades crónicas e ingresos prolongados que necesitan este apoyo», reconoce García que, además de dirigir estas sesiones, ofrece terapia individual a pacientes hematológicos y a sus familiares.

En total, en el último año y medio, el Hospital Clínico ha ofrecido atención psicológica a 130 personas del servicio de Hematología, de las cuales 72 eran cuidadores y 58 pacientes. Por otro lado, desde que se puso en marcha el ‘Círculo de Escucha para Familiares’ han pasado por él 30 cuidadores, siete procedentes de otros servicios.

De media, a las reuniones grupales suelen acudir entre cinco y seis personas, aunque nunca más de diez, ya que el objetivo es que sea un espacio íntimo y de confianza para poder expresarse libremente. De hecho, para que las sesiones sean más distendidas y cálidas, se les anima a que acudan sin desayunar para así compartir ese momento juntos.

Pese a ello, la cifra de asistencia es muy fluctuante, pues depende mucho de las circunstancias de cada persona. «Están los cuidadores crónicos que están jubilados o que no trabajan y pueden venir siempre, pero luego hay personas que solo pueden venir cuando les coincide con la cita del hospital. O solo mientras están hospitalizados porque viven lejos», relata la psicooncóloga, que destaca que la mayoría de los asistentes, con diferencia, son mujeres. «Pero no solo es en el círculo, es también lo que se ve en las habitaciones», matiza.

Para García, es muy importante definir adecuadamente a la persona cuidadora, puesto que, erróneamente, se suele pensar que ‘cuidador’ solamente es aquella persona que se dedica al cuidado físico de un ser querido y le tiene que ayudar a comer, vestirse o asearse.

«Cuando hablamos de cuidador en cáncer es más la persona que da apoyo emocional e instrumental, en el sentido de acompañar al médico, administrar las pastillas, dar apoyo en lo que sea, pero, sobre todo emocional», puntualiza la especialista, que hace hincapié en la importancia de visibilizar la figura de los cuidadores, que son los grandes olvidados y, sin embargo, son quienes llevan la carga emocional y las tareas del día a día, con el gran desgaste que eso supone.

«El que tú te pongas como objetivo que tu ser querido esté bien, muchas veces lo supone por encima de que tú estés bien. Es decir, descuidándote tú y ese es el problema», defiende. Además, advierte que muchas personas cuidadoras terminan sufriendo trastornos de ansiedad o depresión. «Hay otros que no los tienen, pero que merman mucho su calidad de vida», prosigue la profesional, que recuerda que a la carga emocional hay que sumar el gran impacto económico que supone cuidar de un familiar.

Una de las sesiones del ‘Círculo de escucha para familiares’ celebradas en el Hospital Clínico. | L.O.

Próxima sesión

«Muchas de las personas tienen que pedir una excedencia, reducción de jornada o dejar de trabajar y eso, evidentemente, tiene un impacto económico en la familia», remarca la psicooncóloga, que insiste en la importancia de pedir ayuda a tiempo y no esperar a verse sobrepasado por la situación. Por ello, anima a todo aquel cuidador que sienta que lo necesite a que acuda a una de las sesiones del ‘Círculo de Escucha para Familiares’, que se celebra una vez al mes de 9.30 a 11.00 horas de la mañana. Las próximas sesiones tendrán lugar el 25 de septiembre y el 23 de octubre.

La profesional asegura que, aunque al principio suelen llegar nerviosos y les cuesta abrirse, finalizan la sesión completamente relajados. «Terminan incluso dándose abrazos y algunos lo consideran ya como su pequeña familia», comparte García, que subraya que se trata de un lugar seguro en el que podrán expresar libremente cómo se sienten, sin miedo a ser juzgados, y donde encontrarán apoyo, respeto y compasión.