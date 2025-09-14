Cortes de tráfico por obras en Campanillas: estas son las calles que se cerrarán, las fechas y la razón

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Urbanismo, avanza en la ejecución de las obras para la mejora del drenaje de agua en la calle Adonis y en el arroyo Pilones (distrito Campanillas), con una inversión de 1.981.943 euros (IVA incluido). En el marco de esta actuación, que encara su recta final, está previsto iniciar la próxima semana los trabajos de fresado y pavimentación de las calles Adonis y Cristobalina Fernández, por lo que se producirán afectaciones a la movilidad en ambos viales que conllevarán el corte total a la circulación.

Según la planificación establecida, el martes 16 de septiembre comenzará la intervención en la calle Cristobalina Fernández, que incluye el fresado, la preparación de la superficie y el extendido de mezcla bituminosa en caliente, por lo que se estima que el vial quedará reabierto al tráfico el viernes 19, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Por su parte, la calle Adonis permanecerá cerrada a la circulación desde el jueves 18 hasta el miércoles 24, de forma que los trabajos de fresado se lleven a cabo el jueves y el viernes, mientras la ejecución de la capa de rodadura se acometerá a partir del lunes 22. Durante el fin de semana, se permitirá el acceso a las viviendas del entorno del Parque Tecnológico.

Esta actuación, adjudicada a la entidad Rialsa Obras S. L., tiene como objetivo reducir el riesgo de inundabilidad en Campanillas cuando se producen lluvias intensas y se basa en la ejecución de red de recogidas de aguas en calle Adonis y Cristobalina Fernández y tiene por objeto llevar a cabo las obras necesarias para el encauzamiento del agua procedente del arroyo Pilones.

Así, a través de la ejecución de un sistema de drenaje para garantizar la evacuación de las aguas pluviales procedentes del arroyo pilones, se evitará la inundabilidad de las calles Adonis, Cristobalina Fernández y José Calderón, así como de la barriada El Brillante.

Se han ejecutado imbornales a ambos lados de la calzada que recogerán el agua de lluvia dirigiéndola a una tubería colectora (que va creciendo de diámetro conforme avance en el recorrido pasando de DN 800 mm a DN 1600 mm) y que discurre por el carril este de calle Adonis, así como por la calle Cristobalina Fernández, conduciendo finalmente las aguas pluviales al río Campanillas.

Con el objeto de evitar la entrada del río en el colector, la salida de la conducción cuenta con una clapeta antirretorno que se dispondrá a lo largo de la próxima semana.

Arroyo Pilones

Asimismo, se han concluido los trabajos de encauzamiento del arroyo Pilones hasta su desembocadura con el río Campanillas, fijando los taludes con muro de escollera y manteniendo el lecho móvil. Además, se ha reemplazado la obra de paso existente que generaba desbordamientos por un marco bicelular con unas dimensiones de 2,50 por 3,50 metros cada ojo.

Respecto a la seguridad y estabilidad para el alojamiento de los diferentes colectores, arquetas y pozos, se previó como método de contención del terreno la técnica de 'entibación cuajada' que asegura la estabilidad y seguridad tanto para el tráfico de la vía como durante la ejecución de los trabajos.