La Diputación de Málaga invierte tres millones de euros en el asfaltado de seis carreteras de la Axarquía

La Diputación de Málaga ha invertido en los últimos cuatro años 3,1 millones de euros en el asfaltado de seis carreteras de la Axarquía que forman parte del itinerario entre Rincón de la Victoria, Benagalbón, Moclinejo, Almáchar, El Borge, Cútar y Benamargosa. Son actuaciones incluidas en los planes de refuerzo de firme que la institución provincial ejecuta desde 2022.

Actualmente, se están realizando obras en un tramo de la MA-3119, que comunica Benagalbón y Moclinejo, una actuación que han visitado el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y la diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia. Los trabajos, licitados por 279.601,78 euros y adjudicados a la empresa Asfaltos Jaén, SLU por 218.928,19 euros, contemplan actuar en un tramo de 1,2 kilómetros y, de esta forma, se completará el arreglo de la pavimentación de todo el trazado de la vía.

Francisco Salado ha explicado que esta obra es una de las incluidas en el cuarto plan de refuerzo de firme puesto en marcha por la Diputación, adjudicado por 5.248.158,24 con el que se intervendrá en un total de 63 kilómetros de 18 carreteras de las comarcas de la Axarquía, Antequera, Serranía de Ronda, Sierra de las Nieves y Valle del Guadalhorce, que comunican o que sirven de acceso a 22 municipios.

En la Axarquía, este cuarto plan incluye, además de la obra en la carretera entre Benagalbón y Moclinejo, actuaciones en la MA-3116 (acceso a Benamocarra a través de la A-356), la MA-3120 (de la N-340 a Almayate), la MA-4104 (acceso a Alcaucín desde la A-7205), la MA-4108 (Salares-Árchez) y la MA-5104 (desde la A-7206 hasta Árchez).

La actuación en la carretera MA-3119 consiste en el extendido de dos capas de aglomerado asfáltico que proporcionarán mayor seguridad vial en la conducción y comodidad para la circulación. Además, para la mejora del drenaje se hormigonarán las cunetas que actualmente son terrizas. Tras esta actuación se ejecutará la señalización horizontal mediante el repintado de las líneas de borde.

Salado ha explicado que, gracias a los planes de refuerzo de firme, ya se han mejorado o se van a mejorar 30,5 kilómetros de seis carreteras de la Axarquía que unen Rincón de la Victoria, Benagalbón, Moclinejo, Almáchar, El Borge, Cútar y Benamargosa, completando de esa forma la mejora de la pavimentación de esas vías.

Además del arreglo que se realiza actualmente en la MA-3119, ya se han asfaltado en esa zona la MA-3106 (entre Cútar y El Borge), la MA-3108 (de Benamargosa a Cútar), la MA-3109 (de El Borge a Almáchar), la MA-3114 (Moclinejo-Almáchar) y la MA-3200, de Rincón de la Victoria de Benagalbón.

Tramos pendientes

Quedan por ejecutar algunos tramos que suman unos 4,2 kilómetros de la MA-3114 y de la MA-3109, cuyos proyectos ya están redactados y que se incluirán en el plan de refuerzo de firmes de 2026.

El presidente de la Diputación ha recordado que es una prioridad mantener en buen estado los 860 kilómetros de las 118 carreteras que son competencia de la institución provincial, y ha subrayado el esfuerzo que se realiza con estos planes de asfaltado para solventar deficiencias tanto de carácter superficial, ya sea por pavimento cuarteado o con fisuras, como eliminación de baches o deformaciones de la calzada, lo que contribuye a una conducción más cómoda y segura.