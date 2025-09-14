El Gobierno pide la retirada de las plataformas de alquiler de 6.000 viviendas turísticas ilegales de Málaga

El Gobierno activará en las próximas horas los trámites para solicitar la retirada de las plataformas de alquiler de 53.000 viviendas turísticas ilegales, de las que 6.000 viviendas turísticas son en Málaga, para que pasen a dedicarse a alquileres de larga duración. En Andalucía, esta eliminación de licencias se acercará a las 17.000, con 16.740 licencias eliminadas. Así, el Gobierno ha remitido la solicitud a las plataformas Airbnb y Booking para que retiren los anuncios online de estos alojamientos.

Los pisos sobre los que se pide que se impida su comercialización son aquellos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%).Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez

El presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, aprovechó el mitin del PSOE en Málaga capital para anunciar que, tras las irregularidades detectadas, se revocarán los permisos de estos inmuebles. "La vivienda es el principal problema que tiene la.provincia de Málaga", llegó a decir en su intervención el líder socialista.

Asimismo, Sánchez explicó que estas medidas afectarán en toda a España a 53.000 viviendas turísticas, de las que más de un 10 por ciento están en la geografía malagueño.

El presidente del Gobierno expuso que está intervención se activará este mismo lunes, "tras revisar la información del registro único de arrendamientos y detectar miles de irregularidades".