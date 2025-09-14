«El mantenimiento de las masas forestales es fundamental, no se puede quedar solo tres o cuatro meses al año»

Debido a la gran oleada de incendios que han tenido lugar en España y a nivel global, expertos de la UMA consideran que la crisis se debe en gran medida a la escasez de prevención de estos. El profesor titular de botánica de la Universidad de Málaga, director técnico de la Cátedra de Cambio Climático de la UMA y director de la Cátedra UNIA-UICN de Conservación de la Naturaleza, Enrique Salvo Tierra, ha incidido en que falta conocimiento sobre la tipología de estos incendios y la importancia capital de investigar para comprender mejor el problema y prevenirlo.

¿Cómo han evolucionado los incendios forestales este verano en términos de frecuencia, extensión y gravedad?

A nivel global, la situación es alarmante. Se han incrementado muchísimo, especialmente en la mitad sur de África, en Latinoamérica, y en Asia oriental. En la península ibérica, hemos visto que la mitad occidental, especialmente el noroccidental, ha ardido con fuegos de unas extensiones tremendas, y que, en muchos casos, pueden catalogarse como de grado 8, es decir, muy vinculados con los modelos que se están generando con el cambio climático. En el caso de Málaga, hemos tenido muchos conatos pequeños. Creo que Andalucía cuenta con uno de los equipamientos más importantes no solamente de España, sino también a nivel mundial, y es el de INFOCA, y esto ha llevado a que no hayamos tenido grandes incendios este año.

¿Y cómo se compara este verano con el de años anteriores?

Ha habido sobre todo tres incendios bastante importantes en la última década, que, además, han tenido conductas muy dispares que estamos estudiando en la actualidad. Por otra parte, lo que más nos interesa en este caso es, una vez ya sucedida la desgracia, ver cómo orientar la recuperación posterior. Y lo que estamos viendo es la importante resiliencia que tiene el ecosistema mediterráneo, en general, ya sea en forma de matorral o en forma de bosque, y, por tanto, se están recuperando con una velocidad increíble. En ello tiene mucho que ver, siempre lo digo, que tenemos una bendita gracia que es la del taró, esa niebla que en verano nos cubre de golpe, que viene desde el mar, y que nos refresca mucho. Para los ecosistemas más cercanos al litoral va a tener un efecto milagroso y va a ayudar mucho a la recuperación de esa vegetación.

¿Cómo ha incidido el cambio climático en los incendios de este verano?

La crisis climática es un factor clave, especialmente por las olas de calor que, desgraciadamente, se ha llevado por delante a un buen número de personas este año. Buena parte de estos incendios sucede por una sequedad ambiental generada por temperaturas muy altas, a las cuales se les suele añadir la humedad proveniente del mar, desfavorable en este caso, ya que estamos viendo que este no refresca lo suficiente durante la noche. Por eso todo el mundo comenta que "se han bañado en una sopa" cuando van a la playa este año.

¿Y los incendios provocados?

Aquí en Andalucía se hizo la Ley de Incendios en 1999 porque, fundamentalmente en la zona litoral, los incendios en verano eran habituales para luego llevar a cabo un proceso de recalificación de suelo y así hacer suelos urbanizables a aquellos que, hasta ese momento, no lo eran. Pero ahora, ese tipo de incendios provocados en un momento determinado para recalificaciones de suelo no los tenemos aquí. Sobre la quema de rastrojos, el agricultor cada vez está siendo más consciente de que eso no puede hacerlo. Y luego, yo creo que hay otra serie de conductas que entran más dentro de problemas, muchas veces de agravio, que llevan a una actuación piromaníaca, pero no es lo más habitual. Yo creo que la gente va siendo consecuente.

Enrique Salvo Tierra con los miembros de la Cátedra de Cambio Climático de la UMA. / Álex Zea / LMA

Aunque estamos en una situación de crisis climática, este ha sido el año hidrológico con mejor media de lluvias en la última década. ¿Cómo han influido estas lluvias en los incendios?

El año está siendo especialmente raro en ese sentido, porque hemos tenido una primavera muy propia de la estación, con una lluvia muy bien caída, lo cual se agradece. Pero también causa buena parte del combustible vegetal, que es el que ha originado los incendios en otras zonas de España. Sin embargo, aquí creo que estamos demasiado confiados. Los compañeros de la Cátedra me mandaron fotos de Gibralfaro, y la verdad es que la cantidad de maleza que hay es un riesgo muy elevado, si tenemos en cuenta que, además, estamos en un medio urbano. El problema de los incendios de sexta generación es que, cuando arden, se producen unas condiciones extraordinarias: se genera un microclima propio dentro del fuego, y esto conlleva que, a partir de ahí, se forman una serie de corrientes que, según comentan los pilotos de helicópteros, confunden por su comportamiento, entonces son más difíciles de extinguir. Tendremos que pensar mucho cómo va a pasar todo eso, necesitamos estudiar muchísimo esas condiciones en los próximos años, porque esto va a ser muy reiterativo.

Entonces, todavía falta mucho por conocer sobre estos incendios de sexta generación...

Efectivamente. Se alcanzan unos niveles de temperatura tan sumamente altos que conllevan a que los comportamientos de la conducción, del propio calor y del propio aire envolvente sean de lo más anómalo, desconocido, hasta ahora y, por tanto, tengan una conducta difícil de prever en un momento determinado, porque estamos hablando de tiempos muy cortos. Todo eso es lo que hay que perfeccionar mucho y aumentar el conocimiento del mismo.

¿Qué enfoques científicos podrían investigarse para reducir el impacto de estos incendios?

Hay dos enfoques que creo que son muy adecuados para este tipo de prevención que ayudan incluso a antecedernos a lo que puede ocurrir en un momento determinado, estableciendo cuál es el nivel de riesgo que puede haber. Una es la tecnología LiDAR. Lo que hace es que, a través de un medio móvil, como una avioneta, lanza una serie de rayos láser que retornan y los capta de forma fotográfica, y reconstruye una visión 3D de lo que no se ve. A partir de ahí, se pueden determinar y proponer medidas para evitar riesgos. El otro que yo creo que es fundamental es el análisis de la biología vegetal vinculando las plantas con los incendios. La última observación es que el metabolismo de las plantas previo a incendios generados después de olas de calor cambia: Cuando las temperaturas máximas se prolongan durante un periodo superior a tres días, hay un cambio metabólico importante en ellas que genera una mayor vulnerabilidad hacia el fuego. Es otra línea de trabajo importante para investigar.

¿Qué acciones específicas se deberían priorizar por parte de las instituciones autonómicas y nacionales para prevenir los incendios?

Lo primero es el trabajo de mantenimiento de las masas forestales. Creo que es fundamental, no se puede quedar exclusivamente en tres o cuatro meses al año. En esa línea, entiendo que haya quien crea que esto deba ser recuperado al 100% por la administración central del Estado, pero creo que no. Creo que hay buenos ejemplos para ver que cada comunidad autónoma, atendiendo a sus necesidades socioeconómicas, es quien tiene que ordenar de alguna manera cómo llevar a cabo esa fórmula. Andalucía tiene un planteamiento muy distinto a Castilla-La Mancha, y lo ha hecho también perfectamente. Y, sobre todo, creo que, cuanto más cercana sea la administración al ciudadano, mucho mejor. El éxito de Soria, que es la provincia española con más masa forestal y donde menos incendios se han producido, está en buena parte en que el ciudadano se siente corresponsable. Aquí nos tenemos que dar cuenta de lo mismo.