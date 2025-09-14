Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo

Málaga, cubierta de taró

Vista del cauce del río Guadalmedina con la taró.

Vista del cauce del río Guadalmedina con la taró. / Ana I. Montañez

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

Poco antes de las 11.00 horas de esta mañana, la taró entró de forma repentina e intensa en Málaga capital, reduciendo visiblemente la visibilidad y enfriando el ambiente. Fue en cuestión de minutos cuando esta neblina cubrió la ciudad procedente del mar, entrando por el entorno de La Malagueta hacia el Centro y la zona Oeste de la ciudad.

Esta neblina, denominada en Málaga como taró "es una niebla o nubosidad muy baja que se produce en el mar y que es trasladada, dependiendo del viento que haya, o bien hacia levante o bien hacia poniente, y puede entrar en la bahía de Málaga, en la franja más próxima al mar". Así lo explica el director de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Málaga, Jesús Riesco. 

Aunque en Málaga suele ser relativamente habitual, no es exclusivo de la ciudad. Suele vivirse en otras localidades costeras, ya que la entrada de aire frío de origen marino provoca esa condensación de humedad ambiental que se experimenta en forma de niebla. Suele ser una niebla provocada por el viento de Levante, aunque en ocasiones se pueda producir por el viento de Poniente.

No obstante, está previsto que antes de las 13.00 horas se haya disipado y vuelva a lucir el sol, elevándose la temperatura hasta los 29 grados, que es la máxima prevista este domingo.

Vista de la zona de El Ejido cubierta por el taró.

Vista de la zona de El Ejido cubierta por el taró. / Miguel Ferrary

Origen de la palabra

La denominación de taró a la niebla que llega del mar es exclusiva de Málaga y tiene un origen marinero, ya que son los pescadores de la bahía los que llaman así a esta niebla. Según algunos estudios, el origen de la palabra podría ser fenicio, con más de 3.000 años de antigüedad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Se abre el registro de solicitudes para una promoción de VPO del Distrito Z
  2. La Sagrada: así será la nueva discoteca que abrirá en Málaga 'por y para los malagueños
  3. Primaprix abre su tercer supermercado 'low cost' en Málaga
  4. Un turista americano llega a Málaga y se queda sin palabras con la educación de los andaluces: 'Eso nunca pasa en Reino Unido o Francia
  5. Un turista danés muestra su asombro al descubrir en Málaga la 'calle más grande' que ha visto: 'Es simplemente impresionante
  6. El Ayuntamiento y la Junta piden al Gobierno financiación para realojar a los vecinos de Los Asperones
  7. Alfonso Cañete, experto inmobiliario malagueño: 'Si piensas en comprar tu primera vivienda para vivir, estás a punto de cometer el peor error de tu vida
  8. La UMA estudiará el acuífero del Bajo Guadalhorce para determinar su capacidad de abastecimiento

Málaga, cubierta de taró

Málaga, cubierta de taró

Estos son los parajes naturales de Málaga que hay que visitar después del verano

Estos son los parajes naturales de Málaga que hay que visitar después del verano

El adiós a las aulas de un referente del IES Politécnico y de Málaga

El adiós a las aulas de un referente del IES Politécnico y de Málaga

«El mantenimiento de las masas forestales es fundamental, no se puede quedar solo tres o cuatro meses al año»

«El mantenimiento de las masas forestales es fundamental, no se puede quedar solo tres o cuatro meses al año»

‘Círculo de Escucha para Familiares’, una iniciativa para cuidar a los que cuidan

‘Círculo de Escucha para Familiares’, una iniciativa para cuidar a los que cuidan

Este es el pueblo de Málaga con el cementerio "más peculiar" de Andalucía: "Los muertos se enterraban de pie"

Este es el pueblo de Málaga con el cementerio "más peculiar" de Andalucía: "Los muertos se enterraban de pie"

Medio millar de propietarios poseen en Málaga más de 50 inmuebles urbanos

Medio millar de propietarios poseen en Málaga más de 50 inmuebles urbanos

Málaga se vuelca con la carrera solidaria ‘Ruta 091’

Málaga se vuelca con la carrera solidaria ‘Ruta 091’
Tracking Pixel Contents