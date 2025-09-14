El tiempo
Málaga, cubierta de taró
Poco antes de las 11.00 horas de esta mañana, la taró entró de forma repentina e intensa en Málaga capital, reduciendo visiblemente la visibilidad y enfriando el ambiente. Fue en cuestión de minutos cuando esta neblina cubrió la ciudad procedente del mar, entrando por el entorno de La Malagueta hacia el Centro y la zona Oeste de la ciudad.
Esta neblina, denominada en Málaga como taró "es una niebla o nubosidad muy baja que se produce en el mar y que es trasladada, dependiendo del viento que haya, o bien hacia levante o bien hacia poniente, y puede entrar en la bahía de Málaga, en la franja más próxima al mar". Así lo explica el director de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Málaga, Jesús Riesco.
Aunque en Málaga suele ser relativamente habitual, no es exclusivo de la ciudad. Suele vivirse en otras localidades costeras, ya que la entrada de aire frío de origen marino provoca esa condensación de humedad ambiental que se experimenta en forma de niebla. Suele ser una niebla provocada por el viento de Levante, aunque en ocasiones se pueda producir por el viento de Poniente.
No obstante, está previsto que antes de las 13.00 horas se haya disipado y vuelva a lucir el sol, elevándose la temperatura hasta los 29 grados, que es la máxima prevista este domingo.
Origen de la palabra
La denominación de taró a la niebla que llega del mar es exclusiva de Málaga y tiene un origen marinero, ya que son los pescadores de la bahía los que llaman así a esta niebla. Según algunos estudios, el origen de la palabra podría ser fenicio, con más de 3.000 años de antigüedad.
