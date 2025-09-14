Medio millar de propietarios poseen en Málaga más de 50 inmuebles urbanos

Un total de 510 propietarios poseen en la provincia de Málaga más de 50 inmuebles urbanos. Son los considerados como «grandes tenedores», de los que aproximadamente la mitad corresponderían a personas físicas y el resto, aunque con dueños reales detrás de las mismas, a sociedades o fondos de inversión con distintas aportaciones en cada caso. El dato se dispara si observamos cuántos dueños de unidades catastrales son titulares de al menos media docena, puesto que en este momento son 39.091, un total de 10.913 más que hace justo una década.

Los datos facilitados por el Área de Estadística de la Dirección General del Catastro nos muestran una Málaga en la que no deja de crecer el parque global de viviendas. Justo en este momento hay un total de 1.198.747 unidades catastrales frente a las 1.071.745 que existían en 2014. La diferencia en este caso es de 127.002 inmuebles urbanos. Málaga es con diferencia la provincia de Andalucía con más «grandes tenedores», porque únicamente es superada por otras cinco provincias españolas.

Madrid alberga 1.686 propietarios con más de 50 inmuebles urbanos, por los 1.627 de la provincia de Barcelona. Les siguen Valencia, con 720, los 646 localizados en Alicante y los 628 de Las Palmas. Sevilla ocupa con 472 la décima posición, por detrás de Málaga (510), Murcia (506), Islas Baleares (494) y Santa Cruz de Tenerife (478). Y a continuación, en las siguientes siete posiciones, figuran Asturias (366), Toledo (342), Tarragona (332), Granada (316), Almería (311), Gerona (290) y Cádiz (273).

Llama la atención el crecimiento de las grandes urbes en la provincia. Málaga capital ya acapara el 26% de todas las unidades urbanas del catastro provincial, con más de 314.000. El término marbellí concentra otras 122.821 inmuebles de naturaleza urbana, el 10,3% de los de la provincia, seguido por el mijeño (73.766), el de Fuengirola (62.657) y los de Vélez-Málaga (61.590), Torremolinos (58.049), Estepona (57.780) y Benalmádena (56.477).

Sumamos los de suelo rústico

Con al menos media docena de inmuebles de naturaleza urbana figura el 4% de todos los propietarios en la provincia, cuando hace 10 años dicho cupo se situaba en el 3,37%. Esos porcentajes varían aún más si sumamos los bienes de naturaleza rústica, puesto que en 2015 aparecían con más de 5 inmuebles el 5,38% de los titulares, mientras que ese porcentaje es ahora del 6,39%.

Los registros también varían significativamente si sumamos los inmuebles rústicos a los cómputos anteriormente reseñados para Málaga. Así, con más de 50 unidades urbanas o rústicas la cifra anterior de 510 propietarios pasa a ser de 668. Allá por 2015 había por otra parte 46.497 propietarios con al menos seis inmuebles de cualquier tipo, mientras que en este momento dicho cupo se eleva a 61.520.

Los expertos recuerdan que el listado de bienes catastrales está sujeto de manera continua a cambios, derivados de los errores que se producen por la división de las fincas, después de una transmisión, por venta o herencia, entre otros motivos. Pero consideran que la fotografía fija de este momento, si además echamos la vista atrás a lo que sucedía en Málaga hace diez años, muestra una evolución cuyas conclusiones se dejan al debate social o económico que toque en cada etapa.

En el cómputo de inmuebles urbanos y rústicos, Málaga y provincia acumulan ya 1.273.128 unidades catastrales. Son en este caso 133.652 más que en 2015. En este periodo, los propietarios con un único inmueble han pasado de ser 656.438 a los 688.690 de ahora. Y con dos bienes urbanos o rústicos figuraban hace una década 231.141, por los 268.333 que hay en este momento, en base al referido nuevo informe del Catastro.

