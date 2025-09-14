Este es el pueblo de Málaga con el cementerio "más peculiar" de Andalucía: "Los muertos se enterraban de pie"

Fachadas cuidadas, calles estrechas y construcciones apiladas repletas de belleza. Podría parecer la descripción de cualquier pueblo de la provincia de Málaga, pero en realidad se trata de uno de los cementerios más emblemáticos de todo el territorio, cuya apariencia lo han encumbrado a ser considerado uno de los más "famosos y peculiares" de toda Andalucía.

Se trata del cementerio de San Sebastián, en el municipio malagueño de Casabermeja, un enclave construido en el siglo XVIII y cuya riqueza patrimonial e histórica le hizo ser declarado Monumento Nacional en 1980 y Bien de Interés Cultural en 2006. Situado en un entorno privilegiado, a apenas 20 minutos de la capital, junto al río Guadalmedina y a la ermita con la que comparte nombre, este enclave ha logrado convertirse en uno de los más conocidos de toda la comunidad por su curiosa estética.

Y es que no hace falta atravesar sus puertas para poder descubrir el camposanto, sino que es visible desde la propia carretera debido a la altura de sus panteones, lo que despertó la creencia entre quienes paseaban por el lugar de que se enterraba a los fallecidos de pie, siendo este extremo completamente falso. Así lo ha comentado el propio Ayuntamiento de Casabermeja, que asegura: "Al sobresalir los panteones más altos, se creó el falso mito de que en Casabermeja se enterraba a los muertos de pie".

Una curiosa forma arquitectónica para que quisieran enterrarse en este cementerio

La historia de este cementerio nació cuando las nicheras que se encontraban bajo la iglesia y en las que se habían desarrollado los enterramientos hasta la fecha se quedaron pequeñas al crecer el pueblo en población y, por tanto, en fallecimientos. Ante la necesidad de buscar un lugar de reposo, se construyó este nuevo camposanto, pero los ciudadanos lo veían demasiado alejado de "Dios y de la iglesia", por lo que se negaban a ser enterrados allí.

Cementerio de Casabermeja / Alex Zea

Para salvaguardar esta problemática, Carlos III dispuso una orden real para que todos los enterramientos tuvieran que empezar a hacerse allí, aunque la ciudadanía seguía rehusando esta situación, por lo que se decidió empezar a disponer los nichos alrededor de la ermita de San Sebastián como símil de las casas del pueblo, que estaban dispuestas alrededor de la iglesia.

Además, para hacerlos más llamativos, se decidió llevarlos a cabo con una curiosa forma arquitectónica en la que se dividían los nichos en tres partes, una inferior con una puerta para depositar al difunto, una media para la lápida y una superior con adornos arquitectónicos, en la mayoría de casos cruces, con lo que se permitía a los ciudadanos crear sus nichos con un frontón que se asemejase a la entrada de una iglesia. "Debido a su particular arquitectura, se decía que los muertos estaban enterrados de pie", han señalado desde el Consistorio.

Antonio Gala, enamorado de este cementerio de Málaga

Una belleza y originalidad que cautivó al propio Antonio Gala, que en una columna en El País publicada en 1982 aseguró que quería descansar en este cementerio a causa de su hermosura, lo que hizo que el Ayuntamiento se ofreciera a regalarle una parcela. Sin embargo, los restos mortales del escritor finalmente fueron depositados en su fundación en Córdoba, tal y como había pedido Gala en vida: "Cuando yo muera, mis cenizas, junto con las de la dama de otoño, servirán para fertilizar los jardines de mi fundación. Yo me quedaré en Córdoba".

Pero no solo la forma de los propios panteones era distinta a la de la mayoría de cementerios, sino también su disposición, pues se instalaron sin un modelo prefijado, centrando el criterio principalmente en el terreno, lo que hace que unos nichos se encuentren a mayor nivel que otros. Unas particularidades que, sumado a la belleza de las propias tumbas, con alto valor artístico, adosadas unas a otras, cubiertas con bóvedas de cañón y con sus portadas decoradas con todo tipo de elementos clásicos, han convertido el lugar en uno de los más emblemáticos y hermosos de la provincia.