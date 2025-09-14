Estos son los parajes naturales de Málaga que hay que visitar después del verano

Aunque todavía quedan unas semanas para que finalice el verano, las temperaturas ya están empezando a descender, y eso, tanto malagueños como visitantes, lo han comenzado a notar ya que, muchos de ellos, han dejado de frecuentar la playa para probar otro tipo de actividades que no podrían realizarse con el característico calor de verano de la Costa del Sol. Una de esas opciones para divertirse en Málaga al aire libre ya con un ambiente más templado es la de visitar algunos de los múltiples parajes o parques naturales que ofrece la provincia.

Estos lugares rodeados de verde no solo son apropiados para dar un paseo o para contemplar la flora que acogen. Muchos de estos espacios son idóneos para realizar actividades con la familia o los amigos al aire libre, como senderismo, o incluso para practicar deportes como ciclismo.

Parque Nacional de la Sierra de las Nieves

Para los amantes de la montaña y de la espeleología, el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves es una de las opciones más recomendables. Se trata de un enclave ubicado en la serranía de Ronda que cuenta con hasta 1.500 tipos de plantas y con una superficie de 22.979,76 hectáreas. También es hogar de algunas especies animales, como la cabra montés o el águila real.

El Parque Nacional de la Sierra de las Nieves cuenta con paisajes verdes y relieves rocosos / JOSÉ GONZÁLEZ GRANADOS / JUNTA DE ANDALUCÍA

Una de las razones que convierte a la Sierra de las Nieves en un espacio natural único y exclusivo es su peculiar geología. Este lugar cuenta con el pico Torrecilla, de 1.919 metros de altura, siendo este el más alto de Andalucía occidental. En cuanto al paisaje, además de estar rodeado de verde, el espacio alberga relieves de sierras blancas calizas y rojizos, principalmente de rocas peridotitas.

La Sierra de las Nieves es un lugar ideal para las personas que quieran practicar ciclismo y senderismo. De hecho, una de las rutas más impresionantes es la que lleva de Istán al Charco del Canalón, puesto que cuenta con paisajes muy variados, desde huertos en bancales hasta el bosque de ribera del río Verde. El camino concluye en el Charco del Canalón, un lugar majestuoso rodeado de vegetación que alberga una espectacular poza con una pequeña cascada. Sin embargo, es recomendable realizar la ruta con cuidado, ya que las rocas se encuentran cubiertas con una gran cantidad de verdín, lo que puede dificultar el progreso de la ruta y provocar resbalones.

Parque forestal La Concepción

Para aquellas personas que buscan un día tranquilo en familia rodeado de naturaleza, el Parque forestal La Concepción es un destino idóneo. Esto se debe a que el lugar, ubicado junto al Jardín Botánico-Histórico La Concepción, en el distrito de Ciudad Jardín, cuenta con una zona recreativa con mesas y bancos de madera y papeleras en la que se pueden hacer pícnics y barbacoas mientras se observan las múltiples especies vegetales que habitan el parque. El espacio, que tiene una superficie de 190.000 metros cuadrados, cuenta con dos zonas de barbacoa distintas: una junto a la ermita y otra al lado del puente de colores.

En el Parque forestal La Concepción hay zonas para realizar picnics y barbacoas / Ayuntamiento de Málaga

Por otro lado, el parque es un lugar ideal también para practicar senderismo de manera accesible puesto que, aunque cuenta con alguna subida o bajada, el camino no es complicado y permite acceder a varios espacios interesantes para los amantes de la naturaleza, como la Presa del Limonero o la zona del pantano del Agujero, lugares que destacan por su propia belleza. Además, en el parque, también se pueden localizar un observatorio de aves y un parque infantil.

Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce

El Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce es una gran opción para aquellas personas que disfrutan de la naturaleza rodeados de fauna y vegetación. Se trata de un área ubicada al oeste de Málaga capital que ocupa 122 hectáreas delimitadas por los dos brazos finales del río Guadalhorce.

Este espacio verde cuenta con una riqueza ambiental excepcional, ya que cuenta con lagunas, riberas fluviales, áreas de arena junto al mar y terrenos de diferentes hábitats perfectos para diversas especies. De hecho, este espacio es hogar de múltiples animales, incluyendo peces como lisas, anguilas y peces fartet; y mamíferos como conejos o zorros, aunque, realmente, el Paraje destaca por la amplia diversidad de aves migratorias que lo visitan y que se pueden observar a lo largo del año, puesto que se trata de un lugar de descanso y alimentación para estas.

Las vistas del Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce son majestuosas / Ayuntamiento de Málaga

Además de avistamiento de aves o ciclismo, la mejor forma de apreciar toda la fauna y flora del Paraje es mientras se practica senderismo. Durante el paseo, es posible observar diferentes especies vegetales, como álamos, cañas y eucaliptos, y la baja dificultad del terreno permite a cualquiera visitar el lugar de manera cómoda y tranquila, por lo que se trata de un plan perfecto y muy agradable para realizar con la familia o los amigos en plena naturaleza.

Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes

Otro destino repleto de vegetación es el Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes, que abarca los municipios de Álora, Ardales y Antequera. Se trata de un cañón excavado por el río Guadalhorce y desde el sur por El Chorro. Este espacio tiene una superficie de 2.016 hectáreas, y algunos puntos de este alcanzan los 700 metros de profundidad y los 10 metros de anchura. Este lugar destaca, sobre todo, por sus múltiples rutas que ofrece para los entusiastas del senderismo.

En lo que a vegetación se refiere, este espacio natural cuenta con endemismos y comunidades vegetales que se han adaptado a un sistema de vida vertical, con especies como el pino carrasco, el eucalipto y el pino piñonero. En cuanto a fauna, el Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes es hogar de muchas aves rapaces, como el águila perdicera o el búho real, aunque, según la altura, se pueden contemplar diferentes especies animales, como la cabra montés en las partes más altas o el vencejo en las más bajas.

El Sendero de Gaitanejo pasa por la orilla del pantano de Guadalteba / Ayuntamiento de Ardales

Una de las rutas más impresionantes es la del Sendero de Gaitanejo. Se trata de un recorrido circular de unos 4,2 kilómetros, situado en el término municipal de Ardales. El camino comienza desde la orilla del pantano de Guadalteba y llega a la entrada norte del espectacular Caminito del Rey. Durante el recorrido, es posible contemplar sus hermosos paisajes naturales de aguas tranquilas y cálidas praderas mientras se observa la fauna y flora del lugar. Eso sí, el camino no está en las mejores condiciones de conservación, por lo que se deben extremar las precauciones durante la excursión.

Parque Natural Montes de Málaga

El Parque Natural Montes de Málaga es el lugar ideal para aquellas personas que disfrutan especialmente practicando ciclismo, aunque también es una opción muy recomendable para los que disfrutan realizando senderismo. Se trata de un área con una extensión de 4.996 hectáreas, y permite a sus visitantes sumergirse en un entorno natural repleto de fauna y flora con múltiples posibilidades de ocio al aire libre. Este lugar se ubica a 5 kilómetros de la ciudad, y se puede acceder a él a través de la Carretera de Colmenar o de Los Montes.

La principal especie vegetal de este espacio es el pino carrasco, aunque cuenta con más tipos de plantas y árboles. En la zona norte, por ejemplo, también es posible encontrar negrales y piñoneros, y es posible encontrar en otros lugares bosquetes de encina y acebuches. En cuanto a especies animales, la fauna dominante consiste en distintas aves rapaces, como el águila culebrera y calzada, el milano negro o el cárabo, aunque en sus aguas también es posible ver peces como la catalogada como vulnerable colmilleja.

En el Parque Natural Montes de Málaga se puede descansar y comer gracias a la existencia de mesas y bancos / Ayuntamiento de Málaga

El lugar, equipado con mesas y bancos para parar a comer y descansar, cuenta con numerosos carriles para practicar ciclismo, aunque, en concreto, hay dos señalizados. Uno de ellos es el carril bici “Picapedreros-Boticario”, que se accede desde la ciudad, por la zona del Molino de San Telmo. Con una distancia de 6,7 kilómetros, este recorrido pasa por el arroyo Don Ventura y por las ruinas del lagar de Picapedreros hasta la Casa del Boticario. El otro carril bici es el llamado “Lagar de Contreras”, que cuenta con una distancia de 14 kilómetros y pasa por el arroyo Querellanta y por el arroyo Humaina.