Sánchez acusa al PP de dedicarse "al insulto" y a "mimetizarse" con la ultraderecha: "Feijóo es una mala copia de Abascal"

En su mitin de Málaga, ante 4.000 personas y con la candidatura andaluza de María Jesús Montero como pretexto, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, no evitó el choque frontal con su gran adversario y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Incluso, aseveró que "Feijóo se ha convertido en una mala copia de Abascal y lo único que hace es votar en contra de los intereses de la mayoría social". Con este tipo de proclamas, Sánchez acusó al PP de dedicarse "al insulto y a mimetizarse con la ultraderecha". "No tienen educación, se instalan en el insulto", insistió.

Igualmente, vaticinó que Feijóo y el barón andaluz Juanma Moreno "le darán la mano a Abascal si necesitan a Vox en Andalucía, tras las elecciones". Además, llegó a decir que Moreno es "bastante de derechas" y arremetió contra su gestión en el ejecutivo autonómico andaluz tildándola de "displicente" y manteniendo que lo ve "desganado y sin propuestas".

Protestas propalestinas

Al inicio de su discurso, Sánchez agitó al público cuando expresó su apoyo a los protestas propalestinas en La Vuelta. El presidente del Gobierno combinó su respeto a los deportistas de la Vuelta Ciclista a España con un guiños a "las movilizaciones por las causas justas". "Vivan los derechos humanos y viva el pueblo español", grito con la automática irrupción entre el público de banderas palestinas.

A su vez, se preguntó "qué dice la oposición ante la barbarie en Gaza". "No dice nada, tampoco sobre economía, empleo, servicios sociales ni igualdad. Tienen menos ideas que educación. España hoy brilla como ejemplo y orgullo porque nos unimos como país en una causa justa como es la defensa de los derechos humanos", agregó.

"Hasta 2027 y los que vengan"

Durante este acto público, Sánchez también ahuyentó los fantasmas de un hipotético adelanto de las elecciones generales y agitó los ánimos de la militancia cuando proclamó que estará al frente del Gobierno "hasta 2027 y todos los años que vengan después".

"La oposición lo único que hace es insultar, mimetizarse con la ultraderecha y plantear siempre políticas contrarias a la gente. No solo practican la mala política, sino también la mala educación, porque cuando no tienen argumentos lo que hacen es insultar. Van a tener que esperar hasta 2027 y los años que vengan, gracias a la confianza de los y las españolas en el PSOE", reiteró.

Además, aseguró que "hay que recordarle a la derecha faltona que el permiso para gobernar lo dan los ciudadanos".

Llegada de Pedro Sánchez al mitin de Málaga. / Gregorio Marrero / LMA

Alusión a Montoro

En su intervención, Sánchez metió con calzador los presuntos vínculos con la corrupción del exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, y usó una cita de él -tras un lapsus previo- para hilarla con el momento actual.

"Os acordáis de Montero, de Montoro perdón, Montoro cuando estaba en la oposición dijo 'que se hunda España que luego vendremos nosotros a levantarla'. Y ahora siguen en las mismas, en ese 'que se hunda España que luego vendremos nosotros a levantarla'. Dicen que les duele España, pero no les duele España, lo que les duele es estar en la oposición", enfatizó.

Sánchez recalcó que "los insultos no resuelven el problema de la vivienda ni las listas de espera de la sanidad". "Y si la derecha opta por insultar, nosotros optamos por gobernar", insistió.

La emergencia climática va de vidas, como vimos el año pasado en Valencia, y por eso necesitamos un pacto de Estado", dijo el presidente del Gobierno rescatando una de sus propuestas más recientes.