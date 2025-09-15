Imagen 3D y exactitud milimétrica: HM Málaga incorpora una tecnología de última generación para la cirugía de columna

Más precisión, más seguridad y menos riesgos. Estos son los principales beneficios del nuevo sistema de imagen tridimensional (3D) intraoperatoria y navegación quirúrgica de última generación que ha incorporado el Hospital HM Málaga para mejorar las cirugías de columna.

El centro malagueño se convierte así en el primer hospital privado de Andalucía que cuenta con esta innovadora tecnología que optimiza cada fase de la cirugía y reduce las complicaciones asociadas a la colocación de implantes como tornillos, prótesis y dispositivos interespinosos.

Según explican en un comunicado, se trata del TAC intraoperatorio con imagen 3D “más avanzado que existe en la actualidad”. Gracias al escáner intraoperatorio y el navegador, los cirujanos pueden visualizar en tiempo real una imagen tridimensional de alta resolución del paciente y guiar la colocación de los implantes con "exactitud milimétrica".

Aumenta la precisión

“La cirugía navegada de columna aumenta la precisión y evita problemas durante la intervención y después de ella", destaca el doctor Virgilio de Lemos, jefe de la Unidad de Columna vertebral de HM Hospitales en Málaga.

Primera intervención realizada en HM Málaga con el navegador / L.O.

Esta nueva tecnología, desarrollada por Brainlab y denominada Loop-X, incorpora un sistema de imagen más un sistema de navegación que permite perfeccionar la visibilidad del cirujano e incrementar la seguridad del paciente. Por ejemplo, al ofrecer imagen en tiempo real, permite localizar tumores en zonas poco accesibles o garantizar la correcta colocación de prótesis.

Menos complicaciones

“Gracias a esta innovadora tecnología se reducen las complicaciones en la colocación de implantes, se mejora la visualización al contar con imágenes 3D y los procedimientos son mucho más rápidos y precisos”, señala el doctor Manuel Díaz, jefe de la Unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica de HM Hospitales en Málaga.

Por su parte, la doctora Virginia Grando, directora territorial sur de HM Hospitales, ha querido resaltar que “con esta incorporación, HM Hospitales reafirma su compromiso con la excelencia en la atención sanitaria en la provincia de Málaga, apostando por tecnologías de vanguardia que mejoran la seguridad, la precisión y los resultados quirúrgicos en beneficio de los pacientes”.

Desde el centro subrayan que este nuevo navegador ya se está utilizando para una amplia variedad de cirugías de columna, desde fusión cervical hasta sacral, corrección de deformidades complejas, y cirugía traumatológica.