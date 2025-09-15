La avispa oriental se expande en Málaga y se notifica la presencia de la avispa asiática

Desde su llegada en 2022, la presencia de la avispa oriental en Málaga sigue aumentando a gran velocidad. Solo entre los años 2023 y 2024 su presencia ha aumentado un 30%. Lo que comenzó con casos aislados alrededor de las zonas donde hay basura, terrenos de cultivo y campos, ha ido incrementándose de manera desenfrenada. La avispa oriental (Vespa orientalis) arrasa e invade toda la provincia de Málaga y ya se deja ver en casas de particulares en la capital, jardines, parques y playas.

Pero a este problema se le ha unido otro más, el aumento de la presencia de la avispa asiática, muy extendida en Galicia pero que ya se está dejando ver en Málaga. El último y preocupante avistamiento ha tenido lugar en Alhaurín de la Torre, donde se han detectado ejemplares de la avispa asiática: «Hay constancia de la presencia de la avispa asiática en Alhaurín, pero no tenemos más información al respecto», apuntan desde el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, donde se está buscando el que sería el primer nido de esta especie en Málaga. El aguijón de esta puede causar picaduras muy dolorosas.

Este verano, COAG ya denunció las primeras picaduras de avispa asiática a personas en Málaga. Aunque su impacto sobre las colmenas es menor que el de la avispa asiática, sí puede debilitar poblaciones locales de abejas si su número aumenta.

«Esta rápida expansión indica que la especie está colonizando nuevos hábitats y aumentando su presencia en el territorio», afirman los apicultores del Equipo Bee Garden. Esta plataforma fue creada por Eva Gómez, licenciada en Química y apicultora ecológica, y José Gil, licenciado en Biología y apicultor especializado en polinización.

Ejemplar de avispa oriental. | L.O

Avispa asiática

Respecto a la interacción con las personas, observaciones realizadas por ecólogos y zoólogos de la Universidad de Málaga coinciden en que no parece tratarse de una especie especialmente agresiva hacia el ser humano.

A pesar de que actualmente puede encontrarse en muchos entornos, no se tienen registros de picaduras a personas, lo que reduce la percepción de riesgo sanitario directo, aunque debemos seguir alerta.

Desde un punto de vista ecológico, la situación es más compleja. Según los expertos, la Vespa orientalis es un «depredador generalista», capaz de alimentarse no solo de abejas melíferas, sino también de otros insectos polinizadores, lo que puede tener un impacto negativo sobre la biodiversidad y acabar con la apicultura.

Miriam es apicultora en el Valle del Guadalhorce. El año pasado perdió casi todas sus colmenas, y aunque este año ha recuperado bastantes colmenas y ha crecido la producción, no cantan victoria: «Estamos con miedo, porque cuando la colmena está débil es cuando comienzan a atacar».

Además, al desplazarse hacia el interior, podría entrar en competencia con el avispón nativo, el avispón europeo (Vespa crabro): «Aunque todavía no existen estudios que determinen si realmente lo desplaza o altera sus poblaciones. Este es un aspecto que debe explorarse con urgencia». Actualmente, la amenaza más evidente es para la apicultura. La presión que ejerce sobre las colmenas, unida a otros factores que ya afectan a las abejas, está generando preocupación en el sector apícola.

«Por ello, sería necesario invertir con urgencia en investigación aplicada (feromonas, trampas específicas, nuevas tecnologías para localizar nidos como drones con cámara térmica)».

Por ello, los apicultores y expertos piden a las administraciones públicas que desarrollen estrategias integrales de control y seguimiento, «con financiación suficiente y colaboración entre investigadores, administraciones y apicultores». Además de «ayudas para buscar los nidos» y, en definitiva, «más apoyo institucional».

