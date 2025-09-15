Medio año después de la visita del arquitecto David Chipperfield, nada nuevo se conoce sobre el proyecto de la Torre del Puerto, ni sobre el estado de la tramitación ni sobre el 'quid' de la cuestión, el diseño definitivo del hotel de 144 metros que se plantea en el Dique de Levante.

Este último parón -no es el primero que sufre el proyecto- es especialmente significativo ya que se desconoce cómo va a ser el hotel rascacielos, después de que se aparcase el diseño primigenio, el de José Seguí, para encargar un nuevo boceto al premio Pritzker británico. De este último solo se han hecho públicas unas infografías donde apenas se atisba la silueta del hotel, haciendo imposible reconocer cómo será el edificio.

En este punto de bloqueo, el Ayuntamiento de Málaga se desvincula de la Torre del Puerto y de su tramitación. "El proyecto de ejecución no está en el ámbito municipal", ha afirmado hoy la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, que ha insistido en que solo les corresponderá tramitar la licencia de obras cuando la soliciten los promotores, Andalusian Hospitality II.

Durante la primera comisión de Urbanismo de este curso político, Casero ha recalcado una vez más que "ven bien" el proyecto y que no podrán "impedirlo" porque no está dentro de sus competencias.

Conviene recordar que en los ocho años de trámites que acumula ya este polémico proyecto, el Ayuntamiento de Málaga ha tenido un papel clave, dando luz verde a la modificación del Plan Especial del Puerto que permite, de facto, que se pueda construir el hotel en suelo portuario. Ese cambio, que el Partido Popular aprobó en solitario, autorizó a que en la parcela en cuestión se pueda construir ahora un hotel de hasta 150 metros cuando antes el tope se fijaba en 13 metros.

La edil de Urbanismo ha reiterado tanto al PSOE como a Con Málaga, ambos con responsabilidades en el Gobierno central, que "tumben" el proyecto "desde el ámbito de sus competencias", es decir, cuando llegue al Consejo de Ministros, que será el último paso que deberá salvar la tramitación.

Al respecto, el edil socialista, Mariano Ruiz, ha defendido que "serán valientes" cuando les toque y ha reiterado que el proyecto es un "monumento al pelotazo".

Sin consejo extraordinario

El PSOE del Ayuntamiento de Málaga ha tratado hoy, sin éxito, de arrancar un compromiso al equipo de Gobierno con respecto a la exposición pública del nuevo proyecto, así como convocar un Consejo de Urbanismo extraordinario y urgente.

La Torre del Puerto de David Chipperfield en Málaga eleva el hotel hasta los 144 metros / L.O.

Solicitaban también un informe a la Asesoría Jurídica tanto del Ayuntamiento como de la Gerencia de Urbanismo en el que aclarase la "necesidad o no de repetir el concurso y de la posible existencia de cambios sustanciales en el nuevo proyecto". Esto último ha sido una de las grandes dudas que surgieron después de que las infografías distribuidas por Hesperia, la cadena hotelera asociada con los promotores, reflejaran una reurbanización del Paseo de la Farola, con miradores y zonas verdes que hasta ahora no se conocían.

En cuanto a la Farola, solicitaban que el Ayuntamiento de Málaga se comprometiese "a garantizar sus valores históricos, artísticos y técnicos, impidiendo actuaciones que alteren su visibilidad y su función", así como que se inste a la Autoridad Portuaria a desistir de remitir el proyecto a Puertos del Estado. Ninguno de estos puntos han salido adelante con los votos en contra del PP y Vox.

"Ni es proyecto que Málaga quiere ni necesita, y muy probablemente es un proyecto que está en los márgenes de la ley", ha criticado la concejala de Con Málaga, Toni Morillas. Por su parte, el concejal de Vox, Antonio Alcázar, ha sostenido que "cuando el proyecto esté sobre la mesa, será el momento de poderlo analizar con detalle, de exigir transparencia y defender los intereses de Málaga. Mientras tanto cualquier juicio de valor previo no es más que especulación".