¿Cuánto cobra un profesor en Andalucía?

El salario de los profesores en España ha sido objeto de debate en los últimos años, especialmente en relación con la desigualdad entre comunidades autónomas y la evolución de los complementos salariales.

Aunque ser maestro es una profesión regulada y estable, el nivel de remuneración varía significativamente según la ubicación, el tipo de centro y la especialidad docente.

En España, el salario de los docentes varía entre aproximadamente 2.500 y 3.000 euros brutos mensuales, aunque esta cifra puede modificarse según diversos factores.

Además del sueldo base, los profesores perciben complementos como el de destino, el específico, la residencia y los trienios, así como las pagas extraordinarias, que influyen en la remuneración final.

Según la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para 2024, los docentes de Educación Primaria pertenecen al grupo funcionarial A2, con un sueldo base anual cercano a 15.595 euros, susceptible de incrementarse por antigüedad y pagas adicionales. En los últimos años, los salarios públicos han registrado subidas ligadas al IPC, aunque las diferencias entre comunidades autónomas siguen siendo significativas debido a la descentralización educativa.

¿Cuánto cobran los profesores?

Un informe del Sector de Enseñanza de UGT Servicios (2024) refleja estas disparidades. Por ejemplo, los maestros en Andalucía perciben 2.519,85 euros brutos al mes, distribuidos en 1.147,35 euros de sueldo base, 566,36 euros de complemento de destino y 806,14 euros de complemento específico. Esta cifra se sitúa 35,17 euros por debajo de la media nacional, que es de 2.555,02 euros.

La diferencia es más acusada frente a regiones como Canarias, donde en las islas no capitalinas los docentes ganan 2.971,76 euros (451,91 euros más que en Andalucía) y en las capitalinas 2.644,71 euros (124,86 euros más).

Los salarios más altos

En general, los salarios más elevados se registran en Canarias, Ceuta, Melilla ( 2.945,87 €) y el País Vasco (2.794,69 €), mientras que las cuantías más bajas corresponden a Asturias (2.301,34 €), Aragón (2.370,91 €) y Cataluña ( 2.387,99 €). Estas variaciones se deben a la aplicación de distintos complementos autonómicos, así como a factores como la insularidad y la lejanía de determinados destinos.

Además, la diferencia con los profesores especialistas en servicios y profesiones de FP y los Profesores Técnicos de FP (PTFP) es notable: en Andalucía, su retribución bruta mensual sin trienios alcanza 2.672,12 euros, con 1.147,35 euros de sueldo base, 697,43 euros de complemento de destino y 827,34 euros de complemento específico/comunidad.

"Hay comunidades autónomas que están por delante de nosotros y la media salarial habrá subido. Tenemos que seguir trabajando para lograr un incremento salarial mayor. En principio, la jornada es de 35 horas, aunque en algunos casos se superan las 45 horas semanales”, aclara Lucas Bonachera, responsable de educación pública docente no universitaria de CCOO.

Y denuncia: “Estamos pendientes del 0,5 % correspondiente a 2024, que aún no se ha abonado, y este año tampoco contamos con una subida salarial para 2025”.

Por último, conviene señalar que en la enseñanza pública los salarios presentan cierta homogeneidad, mientras que en la concertada y privada dependen de cada centro educativo, que funciona como una empresa privada, con mayor libertad para fijar sus propias remuneraciones.

¿Por qué son más altos los sueldos en Canarias, Ceuta y Melilla?

En Canarias y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se aplica un plus económico para compensar la situación geográfica, como son complementos por residencia y dificultad de destino.

Este complemento reconoce que estas zonas están aisladas del territorio peninsular, lo que puede generar mayores costes de vida y dificultades logísticas.