Sigue la escalada del alquiler en Málaga: las viviendas están casi 90 euros al mes más caras que hace un año

El precio del alquiler subió un 7,5% en agosto en la provincia de Málaga con respecto al mismo mes del año anterior y se sitúa en 15,68 euros por metro cuatrado, según los datos publicados este lunes por el portal inmobiliario Fotocasa. Estos valores, aplicados a una vivienda estándar de 80 metros cuadrados, reflejan que el precio de mercado de un arrendamiento habría pasado en el último año de 1.167 euros al mes a 1.254 en el último año. Las casas que se ofertan en el alquiler serían así, actualmente, 87 euros más caras que en agosto de 2024.

"El precio del alquiler mantiene incrementos muy significativos desde 2022. La ligera moderación observada en agosto podría explicarse por el carácter vacacional de este mes, en el que la demanda suele enfriarse, para reactivarse con fuerza en septiembre coincidiendo con el inicio de la temporada. El dato interanual indica que el encarecimiento del precio es muy abultado, fruto de un desajuste estructural. La oferta de vivienda en arrendamiento es cada vez más limitada, mientras que la demanda continúa creciendo de forma intensa", afirma la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos,

A su juicio, la producción de vivienda destinada al alquiler resulta "insuficiente". Al mismo tiempo, advierte de que parte del parque residencial de larga duración se ha desviado hacia "fórmulas más rentables" como "el alquiler turístico, el de temporada o el de habitaciones", lo que reduce aún más el stock disponible.

Panorama nacional

En España el precio de la vivienda en alquiler sube un 13,1% en su variación interanual, situando su precio en 14,03 euros al mes en agosto. Si se calcula este incremento interanual en euros y se multiplica por una casa de 80 metros de promedio de una vivienda estándar, se detecta un aumento en el alquile mensual de 130 euros.

Las ocho provincias con precios superiores a los 15 euros al mes son Barcelona con 22,20, Madrid con 21,64,Balears con 19,10, Gipuzkoa con 18,93, Bizkaia con 16,50, Málaga con 15,68, Valencia con 15,35y Las Palmas con 15,29 euros al mes.

En lo referente a capitales, la ciuad de Málaga presenta una subida interanual de pecios del 6,1%, para un valor promedio de 15,92 euros.

Según Idealista, hay nueve capitales españolas que sobrepasan los 15 euros al mes de alquiler: Barcelona capital con 23,61, Madrid con 22,52, Donostia-San Sebastián con 19,89, Palma de Mallorca con 18,82, Bilbao con 17,18, Valencia con 16,41, Málaga con 15,92, Las Palmas con 15,75 y Girona capital con 15,58 euros al mes.

Una vista aérea de Málaga. / Álex Zea

Municipios andaluces

En el 87% de los 54 municipios andaluces analizados, el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior. En el caso de la provincia de Málaga, los principales aumentos se dan en Fuengirola (11,9%), Estepona (11,9%) y Mijas.

En cuanto al precio por metro cuadrado en agosto, ocho localiades andaluzas sobrepasan los 15 euros al mes, todas ellas en la provincia malagueña. Marbella con 18,35,Torremolinos con 18,02, Benahavís con 17,79, Estepona con 17,52, Benalmádena con 17,06 , Fuengirola con 16,80, Mijas con 16,11 y el citado caso de Málaga capital con 15,92 euros al mes.