Así se hacen las hamburguesas que representan a Málaga en 'The Champions Burger'

La Terminal de Cruceros de Málaga acoge hasta el 21 de septiembre el festival de las hamburguesas: ‘The Champions Burger’. En el recinto, una veintena de foodtrucks en Málaga esperan a los visitantes con propuestas locales, nacionales y de autor.

Y entre ellas, destacan dos hamburgueserías malagueñas que compiten este año por el título de la mejor hamburguesa de España: Dak y Zamppa Street Food.

Dak es una de las hamburgueserías más veteranas en The Champions Burger. A sus espaldas llevan el título de Mejor Hamburguesa de España y de Europa. Uno entre tantos, ya que ni ellos mismos son capaces de recordar cuántos tienen: “Son muchísimos”, confiesan.

Lo que sí saben es cómo cautivar al público. Este año vuelven a The Champions Burger de Málaga con su propuesta ‘Top 1’:"Esta hamburguesa nace tras muchos intentos, recetas e ideas", afirma Domi González, propietario de Dak.

La Top 1 está hecha de carne de chuletón premium, black Angus deshilachado, cheddar rojo madurado, sweet bacon, onion bits, mayo tostada 2.0, polvo lunar y crujiente estelar: “Es una hamburguesa cósmica”, apunta.

La otra malagueña es La Zamppa Street Food, la hamburguesería de La Unión que repite este año con otra propuesta local bautizada como “La Picasso”: “Queríamos que llevara un nombre malagueño, y qué hay más malagueño que Picasso”, cuenta Daniel, uno de los propietarios de La Zamppa.

La hamburguesa La Picasso se sale de lo convencional y busca un toque fusión con la cocina japonesa. Viene coronada con una pieza de sushi de pollo hecha por ellos mismos.

Entre su pan brioche, vaca madurada premium, queso cheddar americano, mermelada de bacon casera, su mayonesa ‘pintura de Picasso’, cebolla crujiente y un bocado de sushi de arroz con pollo crujiente.

“Esperamos ganar este año al ser una de las dos hamburgueserías locales que compite”.