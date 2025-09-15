Una italiana en Marbella desvela las diferencias que ha encontrado con su país: "Es mejor el mar de Italia que el de España"

Como ocurre con cada territorio, Málaga está impregnada por características y costumbres propias que la hacen diferenciarse de cualquier otro lugar en el mundo y que atraen, a la vez que asombran, a todos los ciudadanos que se adentran en su interior. Es lo que le ha sucedido a Simona, una joven italiana natural de Génova que en la actualidad reside en el municipio malagueño de Marbella y que ha querido mostrar las diferencias que ha descubierto entre Italia y España durante su estancia.

Uno de los aspectos en los que ha reparado la joven ha sido la calidad de sus costas, de las que ha asegurado que "es mejor el mar de Italia que el de España". "Es mejor por la calidad del mar, del agua, porque, por lo que yo he visto, es más limpia y más cristalina la de Italia y se ve el fondo del mar", ha señalado.

Sin embargo, ha explicado que, a pesar de esta situación, continúa prefiriendo las playas de España y, en concreto, las malagueñas, a las de Italia por su longitud y la gratuidad de su acceso: "Las playas aquí son más grandes, hay más espacio, y en Italia hay muy poco espacio y, encima, en Génova tienes que pagar para ir a la playa".

Los horarios, uno de los aspectos que llama la atención de esta italiana en Marbella

La joven también ha sacado a colación las diferencias existentes en el transporte, sobre lo que ha señalado que prefiere las conexiones de España a las de Italia ya que estas suelen sufrir los efectos de las obras, mientras que en España están "bien conectadas, hay menos trabajos y son gestionadas mejor".

Una de las diferencias que más ha llamado la atención de Simona ha sido el horario de comidas en España, pues mientras que en Italia los desayunos se toman en torno a las 7.00 horas y son "muy pequeños y rápidos", en España no es hasta las 9.00 horas cuando se lleva a cabo esta comida. "En Italia, el almuerzo es más o menos a las 12.30 horas y la cena es desde las 19.30 horas, pero en España el almuerzo es a las 14.30 horas y la cena desde las 21.00 horas", ha recalcado.

Diferencias en las comidas y compras entre España e Italia

"También es diferente con quién se come y dónde. En Italia tienes que comer en casa con tu familia todos los días porque es cultura sentarse todos juntos a comer, sobre todo en la cena, y en España también es cultura, pero es común comer fuera y con amigos", ha añadido la joven, a quien también le ha asombrado la oferta de los supermercados del país con respecto a Italia.

Tal y como ha recalcado, mientras que las grandes superficies italianas están "llenas de pasta" y el formato de la mayoría de productos es familiar y más caro, en España hay una "parte de jamón que es enorme", y cuenta con mayor oferta de comidas para una sola persona. "Además, la mayoría de los supermercados tienen pastelería, pero en Italia tienes que ir a una pastelería fuera del supermercado para comprar. Así que claramente elijo los supermercados de España", ha concluido la joven.