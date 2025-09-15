Listas de espera en Málaga: aumentan los pacientes pendientes de una operación, pero baja la demora media

La Consejería de Salud ha actualizado este lunes los datos oficiales de las listas de espera, que revelan que en los últimos seis meses se ha incrementado el número de personas que esperan para ser operados o para una primera consulta con un especialista en Málaga. No obstante, las cifras, correspondientes a junio de 2025, también reflejan una mejoría en lo que respecta a los tiempos de espera y a los pacientes con garantías que se encuentran fuera de plazo.

En total, 37.030 personas de la provincia se encuentran en lista de espera para ser operados, lo que supone 1.841 más que en diciembre de 2024, fecha en la que se publicó el último balance. A pesar de este aumento, los datos arrojan una ligera mejoría en cuanto a los tiempos de espera. En junio de 2025, la media para entrar en quirófano se sitúa en 152 días, es decir, unos cinco meses, frente a los 161 días que había que esperar en diciembre de 2024.

También ha descendido el número de pacientes que se encuentran fuera del plazo de garantías establecido por la propia Consejería de Salud (90, 120 y 180 días dependiendo de la operación). En diciembre de 2024, había 2.577 personas fuera de plazo, una cifra que ha descendido a 2.361 pacientes en junio de 2025. Dentro de los pacientes que cuentan con estos periodos de garantías también se ha mejorado ligeramente la demora media para ser operado, que ha pasado de 87 días a 81 durante el primer semestre de 2025.

En el caso de los pacientes sin garantías, aunque la demora media también ha sufrido una ligera mejora (al pasar de los 244 días a 236), se sitúa todavía en casi ocho meses de espera. Además, durante estos seis meses ha aumentado la cifra de pacientes que llevan más de un año esperando para ser operados. En concreto, se han sumado más de 600 personas, al pasar de 2.097 pacientes en diciembre de 2024 a 2.709 en junio de 2025.

Consultas externas

En lo que respecta a la lista de espera de las consultas externas, los datos arrojan una radiografía similar a la de las listas de espera quirúrgicas. Es decir, hay más pacientes en listas de espera, pero tardan menos en ser vistos por un especialista.

Los datos revelan que hay 6.200 personas más que hace seis meses esperando una primera cita con un especialista. En diciembre de 2024, la lista de espera sumaba 205.340 personas en la provincia de Málaga, mientras que en el último corte de junio de 2025 la cifra se ha elevado a 211.554.

Menos tiempo de espera

No obstante, en este caso se ha producido también una mejora tanto en la demora media como en la lista de pacientes que se encuentran fuera de plazo, es decir, que llevan esperando más de dos meses para una primera cita. A finales del año pasado, la demora se situaba en 132 días y a mediados de este año se ha reducido a 114, lo cual supone una reducción de 18 días en apenas seis meses.

Desde la Consejería de Salud han señalado que este avance ha sido posible gracias a la reorganización de agendas, la priorización de primeras visitas y la mejora en la gestión de interconsultas.

En cuanto a la lista de pacientes que acumulan una demora mayor de 60 días para ser vistos por un especialista, ha disminuido en 4.252 personas en seis meses. Frente a las las 122.044 personas que había en lista de espera fuera de plazo en diciembre de 2024, en junio de 2025 han bajado a 117.792.

"Evolución positiva"

Tras la publicación de este último balance, la Consejería de Salud ha destacado que las cifras, tanto provinciales como andaluzas, reflejan “una evolución positiva” desde la puesta en marcha del Plan de Garantía Sanitaria para la lista de espera quirúrgica en enero de 2024 y del plan específico para consultas externas que se activó en enero de 2025.

En este sentido, han resaltado que se ha logrado acortar en 17 días la demora media en la lista de espera quirúrgica para pacientes con garantías respecto al dato registrado en 2023. De esta manera, Málaga, con 81 días, se consolida como la provincia con la demora más baja de Andalucía en listas de espera quirúrgica para pacientes con garantías. Asimismo, han señalado que se ha reducido también el número de pacientes que están fuera de plazo situándose en 2.361 frente a los 3.388 registrados en diciembre de 2023.

A nivel andaluz, apuntan que se ha reducido en 20.319 el número de pacientes pendientes con garantía, lo que supone un descenso del 14,2%, y en 30.074 los pacientes fuera de plazo, con una caída del 56,7%. Asimismo, la demora media ha pasado de 150 días en diciembre de 2023 a 108 días en junio de 2025, acortándose en 42 días.