Málaga celebra la Semana Europea de la Movilidad y el Día sin coche

El Ayuntamiento de Málaga se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará entre el martes 16 y el lunes 22 de septiembre, con iniciativas destinadas a promover la movilidad sostenible y el uso del transporte público entre la ciudadanía malagueña.

El Consistorio se adhiere de nuevo a esta campaña europea, cuyo objetivo es fomentar modos de transporte respetuosos con el medioambiente, impulsar la movilidad activa y concienciar sobre la reducción de emisiones.

A lo largo de toda la semana se desarrollarán numerosas actividades en colaboración con distintos organismos y áreas municipales. La Dirección General de Tráfico, a través de su Jefatura Provincial en Málaga, instalará el martes 16 de septiembre un estand de educación vial en la Plaza de la Marina, donde se ofrecerá un taller de 'gafas de simulación y alcohol'.

El miércoles 17 se impartirá un taller de seguridad vial en el Centro Ciudadano Cortijo Alto, y el jueves 18 se organizará un 'Paseo por Málaga' dirigido a mayores, que combinará un desplazamiento en transporte público con una caminata por el entorno del Centro Histórico y el Paseo del Parque.

Niños y padres durante el Día sin coche / Gregorio Marrero

Por su parte, el domingo 21 de septiembre, con motivo del Día sin Coche, se llevará a cabo una exposición de autobuses antiguos y actuales en el Paseo del Parque, donde la ciudadanía podrá conocer la evolución del transporte urbano en la ciudad.

La Policía Local y el Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Málaga colaborarán en las distintas actividades, prestando apoyo logístico y de seguridad, además de instalar un espacio divulgativo durante el Día sin Coche. En esta jornada, el Paseo del Parque permanecerá cerrado al tráfico entre las 8.30 y las 14.30 horas, desde la plaza General Torrijos hasta la plaza de la Marina, para permitir el desarrollo de talleres, exhibiciones de vehículos y actividades de sensibilización ciudadana.

El Área de Sostenibilidad Medioambiental también estará presente con un expositor de promoción de la movilidad sostenible e impacto medioambiental, que incluirá el juego infantil 'Oca Gigante' y la monitorización de la calidad del aire para mostrar los beneficios de la reducción del tráfico.

Por su parte, el Área de Deporte impulsará a lo largo de la semana el programa 'Muévete en tu barrio' y el sábado 20 participará en la presentación de la carrera ciclista 'Subida a la Reina'. A su vez, el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Junta de Andalucía pondrá en marcha concursos en redes sociales, visitas escolares a instalaciones de transporte interurbano y ofertas especiales, como viajes a solo un céntimo y transbordos gratuitos durante toda la semana, para fomentar el uso del transporte público metropolitano.