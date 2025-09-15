Málaga culpa al Gobierno de "inacción" en la crisis de las aves muertas

No era gripe aviar, era la enfermedad de Newcastle, una infección altamente contagiosa, la que causó la muerte de una veintena de aves en el Parque de Huelin, y obligó a clausurar esta zona verde por prevención.

Hasta llegar a ese diagnóstico pasó una semana y media de inquietud, denuncias vecinales e incluso escritos a la Fiscalía de Medioambiente reclamando una "investigación rigurosa y una explicación oficial". Todo ello en mitad de una cascada de activación de focos de gripe aviar en Sevilla y Huelva, junto a otras provincias fuera de la comunidad autónoma.

El parque reabrió el sábado pero la oposición sigue pidiendo explicaciones el equipo de gobierno, al entender que se actuó tarde y de forma poco transparente. Así lo han querido reflejar tanto el PSOE como Con Málaga en sendas mociones debatidas en la Comisión de Sostenibilidad, en la que incluso han llegado a pedir la apertura de un expediente informativo a la empresa encargada del mantenimiento de esta zona de esparcimiento, Raga Medio Ambiente.

La concejala de Sostenibilidad, Penélope Gómez, ha centrado su intervención en defender que el equipo de Gobierno fue "proactivo" en la gestión, informando "desde el minuto uno" y ha criticado la "inacción" del Ministerio de Agricultura porque "no daba indicaciones".

Generar "alarma"

"Es el responsable del control de la gripe aviar y es quién tendría que haber activado el protocolo si fuese necesario", ha recalcado, al tiempo que ha afeado a la oposición que impulsara una campaña "de bulos y desinformación" para generar "alarma" entre los vecinos.

Le contestaba la socialista Begoña Medina, que recordaba que fue la Junta de Andalucía la que indicó que la competencia recaía en los ayuntamientos. En ese sentido, fuentes autonómicas explicaron en su momento a este periódico que, de confirmarse el foco, "al ser un parque urbano y no una explotación o un paraje natural con vida silvestre, se coordina el protocolo de actuación con el Ayuntamiento".

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, ha acusado a Penélope Gómez de "tirar balones fuera" y ha evocado las manifestaciones de Francisco de la Torre en Ser Málaga, en las que aseguró que "probablemente" se trataba de gripe aviar. "¿Está regañando al señor De la Torre por general alarma entre los vecinos y vecinas?".

Por su parte, la concejala de Vox, Yolanda Gómez, ha apuntado a que el consistorio debe "reconocer que ha habido un fallo por parte de la empresa adjudicataria y por el equipo de Gobierno de no alertar a tiempo", lo que podría "haber puesto en riesgo a la población".