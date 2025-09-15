El 65% de los nacimientos en Málaga se producen en hospitales públicos

La mayoría de los nacimientos en Málaga se producen en hospitales públicos. Así se desprende de los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con motivo del Día Mundial de la Obstetricia, que se celebró el pasado 31 de agosto, y que revelan que el 64,6% de los niños y niñas nacidos en la provincia durante el primer semestre de 2025 lo han hecho en centros sanitarios públicos.

En concreto, durante los primeros seis meses del año, se han atendido 3.677 partos en los hospitales públicos malagueños, de los cuales 2.672 han sido vaginales y 1.005 por cesáreas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en total ha habido 5.693 nacimientos en la provincia, lo que significa que los 2.016 partos restantes han tenido lugar en hospitales privados, es decir, el 35,4%.

Durante este primer semestre del año la natalidad malagueña ha registrado una ligera mejoría. Aunque las cifras de nacimientos siguen en niveles muy bajos, han aumentado un 1% respecto al mismo periodo del año pasado, al sumar 57 nacimientos más.

Nacimientos totales

En total, en toda Andalucía, entre enero y junio de 2025 los centros hospitalarios de la sanidad pública andaluza han atendido 20.443 partos. De todos ellos, 15.314 han sido vaginales y 5.129 cesáreas, según los datos publicados por el SAS.

Esto supone una media de casi 113 partos al día, que han conllevado una estancia media de tres días. No obstante, al comparar las cifras con las del mismo periodo del año pasado, desde el SAS destacan que se ha registrado un descenso del 11,45% en los nacimientos atendidos en los hospitales públicos andaluces, ya que durante el primer semestre de 2024 se registraron 23.086 nacimientos.

Málaga ha sido la segunda provincia andaluza donde más partos se han atendido en los hospitales públicos (3.677), solo superada por Sevilla donde se han registrado 4.049 nacimientos. La siguiente provincia donde ha habido más partos ha sido Cádiz (2.780), seguida de Almería (2.645), Granada (2.590), Córdoba (1.736), Jaén (1.616) y Huelva (1.350).

Además de los nacimientos, las matronas del SAS han atendido más de 430.000 consultas en este primer semestre, tanto en hospitales como en centros de salud o en atención domiciliaria.

Según señaló el SAS en un comunicado, siempre que ha sido posible, estos nacimientos se han atendido «respetando el modo en que la mujer desea recibir este tipo de atención sanitaria», una de las medidas incluidas en el ‘Plan de Parto y Nacimiento’ de la Consejería de Salud.

El Proyecto para la Humanización de la Atención Perinatal del sistema sanitario público andaluz tiene varios objetivos específicos, como la participación de la madre y la adecuación del entorno físico para su comodidad y seguridad durante el alumbramiento. También incluye la promoción de la lactancia materna desde el respeto de la decisión de la mujer y disminuir las intervenciones innecesarias, especialmente en el uso de las ecografías, las cesáreas, las episiotomías y el rasurado perineal.

Otro de sus objetivos principales es promocionar una atención multicultural del embarazo, parto y puerperio y desarrollar medidas que contribuyan a fomentar la participación del hombre en el proceso de crianza.

Asimismo, la Consejería de Salud ha publicado recientemente un nuevo Proceso Asistencial que incorpora diversas novedades para mejorar la calidad y la continuidad asistencial, así como para disminuir la variabilidad en la atención clínica durante el embarazo, parto y puerperio. Según resaltan desde Salud, este proceso se ha desarrollado con la participación de numerosos profesionales y asociaciones y contempla aspectos organizativos y científico-técnicos basados en la última evidencia científica.

Mejoras

Con este nuevo documento se actualiza el de 2014 y se han añadido nuevas recomendaciones de buenas prácticas, como estrategias para la prevención de la preeclampsia y del parto prematuro, la valoración del riesgo de depresión, la indicación de la vacuna dTpa en gestaciones y el proyecto ‘Evaluación y promoción de competencias parentales en el sistema sanitario público andaluz’.

Además, se han revisado recomendaciones para el cribado del retraso de crecimiento intrauterino precoz, directrices para la estratificación del riesgo de trombosis venosa profunda en el embarazo y el puerperio, recomendaciones para la cronología de las exploraciones ecográficas en el tercer trimestre y la asistencia a las gestantes en las últimas semanas de embarazo. También se ha actualizado la atención al recién nacido durante los primeros días de vida, con la realización del cribado de hipoacusia y de enfermedades endocrino-metabólicas, preferentemente, antes del alta hospitalaria.

