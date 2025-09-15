El obispo de Málaga: "las cofradías tienen un gran potencial, hacen muchas cosas y muy bien, pero también pueden mejorar"

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha comentado su intención de conocer, valorar y apoyar a aquellos que están trabajando, tanto en el aspecto caritativo social como en la evangelización más explícita de Jesucristo, y ha valorado, por tanto, la necesidad de que las cofradías sepan extrovertirse hacia Dios, y desde Dios hacia la sociedad: "Estamos acostumbrados a estructuras seculares que tienen importancia, porque si han durado tantos siglos, no es por casualidad, pero es cierto que tenemos que hacer un esfuerzo para que, poco a poco, tengamos ese talante misionero más fuerte, con los pobres y con aquellos que no han recibido la buena noticia o la han recibido y, por tantas razones, se han alejado de la vida cristiana".

Satué, que tomó posesión del cargo este sabádo, también ha declarado que es consciente de que le han escrito diversas cofradías, y que cree que muestran un deseo de trabajar juntos: "Intentaré no defraudar. Me parece que las cofradías y hermandades tienen un gran potencial, hacen muchas cosas y muy bien, pero, como cualquier realidad de la Iglesia y del mundo, también puede mejorar". Por ello, y dado que, en algunos casos, las instituciones de la Iglesia "a veces van cada una por su cuenta", monseñor Satué ha afirmado su intención de colaborar: "Vamos a intentar hacer sinergia entre todas las instituciones que forman la Iglesia. Creo que una de las tareas más importantes del obispo es esa, ser foco de comunión entre las distintas realidades que forman parte de la diócesis".

Monseñor José Antonio Satué pretende hacer sinergia entre todas las instituciones de la Iglesia. / Álex Zea / LMA

El nuevo obispo

El obispo de Málaga, además, ha comentado que su primera decisión ejecutiva ha sido confirmar a todas las responsabilidades dentro de la diócesis: "Hay algunas que son estables, como los párrocos, pero otros, por ejemplo, dependen directamente del obispo, como los vicarios o los delegados de las diferentes áreas pastorales", ha declarado antes de añadir que, recientemente, firmó un decreto diciendo que estas últimas quedan confirmadas hasta nuevo aviso.

Por otro lado, monseñor Satué es consciente de la acogida "especialmente cariñosa" que tuvo en Málaga mientras recordaba su toma de posesión del sábado, y ha comentado que espera ir haciéndose "andaluz poco a poco", ya que él, anteriormente, se ubicaba en Huesca, y fue vicario general, párroco de San Lorenzo y párroco de Santo Domingo.

La acogida tuvo lugar en la plaza del Obispado de Málaga / Álex Zea / LMA

Por otra parte, el obispo reconoció que, aunque se le ha preguntado varias veces, no sabe si Málaga podría tener Sábado Santo: "Si Málaga no ha tenido nunca, por lo que he oído, procesiones en Sábado Santo, pues supongo que será por una razón que en este momento desconozco. Pero bueno, todo se puede poner encima de la mesa", ha comentado.

Además, al haber llegado a Málaga el miércoles por la noche, al obispo Satué todavía no le ha dado tiempo de conocer el estado de las obras de la Santa Iglesia Catedral de la Encarnación de Málaga: "Tengo pendiente en agenda una visita a ver las obras para que me expliquen un poco in situ, pero todavía no sé detalle". Adicionalmente, tampoco sabe todavía cómo es la Semana Santa malagueña, pero que viene "predispuesto" a ello. "Espero que viendo vuestros tronos, vuestras cofradías y viendo cómo vosotros lo vivís, poco a poco se me vaya pegando. En ese sentido, soy consciente de que esta etapa va a ser especialmente de aprendizaje" ha añadido.