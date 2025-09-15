Patrimonio industrial en Málaga: reclaman la protección de los antiguos molinos y batanes de Churriana

La Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga (Apidma) ha vuelto a pedir al Ayuntamiento de Málaga que reconsidere su postura y otorgue protección urbanística en el PGOU actual a los dos batanes, dos molinos, acequias, alberca, así como otros elementos del pasado de Málaga anterior a la Revolución Industrial que se encuentran en la finca de Rojas, en Churriana.

Se da la circunstancia de que en el sector Rojas-Santa Tecla (la finca anexa) está prevista desde 2017 la construcción de 2.847 viviendas y un campo de golf; de ahí la preocupación de este colectivo, por el riesgo que pueden correr las piezas históricas.

Para Apidma, de llevarse a cabo este plan urbanístico se produciría «un menoscabo del Patrimonio cultural de Málaga», aseguró en 2022 el profesor, historiador y miembro de Apidma Álvaro Amaya, durante su intervención en la última Comisión de Urbanismo del año.

La Comisión de Urbanismo

Como informó La Opinión, el futuro de estos molinos, batanes y acequias de Churriana se discutió en esa comisión, a raíz de una moción del grupo municipal Unidas Podemos que reclamó la protección arquitectónica de grado I para esos elementos, además de para todos los edificios de la Hacienda de Santa Tecla.

La moción fue rechazada por los populares. El entonces concejal de Urbanismo, Raúl López, justificó la negativa en que, según un informe técnico de la Gerencia de Urbanismo, los elementos para los que Apidma pedía la protección se encontraban «dentro de una zona verde privada», por lo que estarían preservados.

Para el presidente de Apidma, el profesor de Historia de la Arte de la UMA Francisco Rodríguez Marín, el que vayan a estar en una futura zona verde privada no garantiza su supervivencia. «Si tienen un interés patrimonial lo que hay es que protegerlos y no dejarlos a la bondad del promotor privado», manifestó hace unos días a La Opinión.

El profesor, que lamentó que el equipo de gobierno no quiera «atar las manos» al propietario privado, recalcó que, de esta manera, «no nos parece que haya garantías suficientes», para asegurar el futuro de los bienes.

Por este motivo, volvió a pedir al Ayuntamiento que reconsidere otorgarles la protección de grado I, para impedir cualquier actuación futura que los deteriore o elimine, al no encontrarse protegidos.

Miembros de Apidma y otros colectivos en el Molino de Borrego, en Rojas (Churriana). / Archivo Apidma

Anteriores al siglo XIX

Francisco Rodríguez Marín detalló que estos bienes patrimoniales, aunque sea difícil datarlos, «porque la tecnología del patrimonio preindustrial es siempre la misma y a lo largo del tiempo recibe muchas reparaciones»; por la presencia en ellos de mortero de cal, además de por otras referencias en la provincia son anteriores «al siglo XIX», aseguró.

En concreto, Apidma reclama la protección para el Batán Alto de Borrego - el batán era una estructura hidráulica que se empleaba para compactar paños o bien para triturar trapos y hacer pasta de papel- con fábrica de mampostería y sillarejos trabados, en el que destaca un caz o canal para tomar el agua de casi 82 metros.

El Batán Bajo de Borrego, con un cubo vertical revestido con atanor cerámico, algo muy escaso en la provincia.

El Molino de Borrego o Veleta, de mampostería y ladrillo, con un estado de conservación óptimo.

El Molino de Gazpacho, con un estado de conservación bajo.

Dos acequias complementarias entre sí, además de la alberca del Molino de Borrego o Veleta.

Además, también reclaman protección para otros elementos de interés etnológico y preindustrial como una era circular con pavimento empedrado, y una calera de planta circular labrada en un afloramiento de piedra caliza.

Apidma recuerda que la primera referencia documental a los molinos y acequias citadas es de 1490, en los Repartimientos.

